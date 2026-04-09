Житло за єОселею: чи прив'язана іпотечна програма до місця прописки

Багатоповерхівка на лівому березі Києва.

Програма "єОселя" у 2026 році залишається одним із ключових інструментів для купівлі житла. Водночас навколо її умов досі існує багато хибних уявлень. Найпопулярніше з них — прив’язка до місця реєстрації. Насправді правила значно гнучкіші, ніж здається на перший погляд.

Поширена думка про обмеження за пропискою не відповідає дійсності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію ТОВ "Відважних".

Програма не вимагає купувати житло лише за місцем реєстрації. Позичальник може обрати квартиру в будь-якому регіоні країни. Це означає, що доступні варіанти не обмежуються рідним містом. Навіть якщо людина ніколи не проживала в обраному населеному пункті, це не стане перешкодою.

Де можна купити житло за програмою "єОселя"

Учасник програми має право самостійно визначити локацію. Доступні варіанти включають як великі міста, так і менші населені пункти.

Обмеження можуть виникати не через прописку, а через безпекову ситуацію або доступність об’єктів, які відповідають вимогам банку.

Ви можете бути прописані у Львові, а купувати квартиру в Одесі або Києві. Банку та державі байдуже, де саме ви зареєстровані зараз — головне, щоб обране житло відповідало технічним вимогам програми (вік будинку, площа та ціна).

Чи можна отримати єОселю під 0%

Окремо варто звернути увагу на можливість так званої "нульової" іпотеки. Йдеться не про зміну базових умов, а про додаткову підтримку з місцевих бюджетів. Саме ці компенсації можуть перекривати відсотки або навіть частину першого внеску.

Найчастіше така підтримка доступна військовим, ветеранам та іншим категоріям, пов’язаним із захистом держави. Але вона має важливу особливість — діє лише в межах конкретного регіону.

Подібні механізми працюють, зокрема, у Полтавській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Водночас у Києві, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківській та Хмельницькій областях таких програм поки немає.

Перший внесок за єОселею

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив, що державна іпотека не може бути повністю безплатною для позичальника на старті. На його думку, встановлення початкового платежу в розмірі 10% від вартості об'єкта є найбільш збалансованим рішенням для програми "єОселя".

"Перший внесок має бути, це моя позиція. Я вважаю, що все ж таки перший внесок 10% люди мають внести", — зауважив нардеп, пояснюючи необхідність фінансової відповідальності.

Такий підхід гарантує, що клієнт свідомо бере на себе зобов'язання, перетворюючи кредит на партнерство з державою. Гетманцев акцентував, що купівля квартири "має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті", а не просто формальне отримання ключів.

Таким чином, обов'язковий платіж виступає своєрідним фільтром серйозності намірів майбутнього власника житла. Саме залученість власних коштів громадянина, за словами політика, робить програму життєздатною та стабільною.

