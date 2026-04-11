Продажа квартиры в Украине: когда владельцу нужно выписаться из жилья

Продажа квартиры в 2026 году все больше зависит не от ремонта, а от документов. Покупатели внимательно проверяют реестры и не готовы рисковать из-за "лишних" прописанных людей. Из-за этого даже выгодные объекты могут долго стоять без сделки.

Чтобы избежать проблем, подготовку к продаже стоит начинать именно с вопроса регистрации, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Нужно ли выписываться перед продажей квартиры

В Украине не запрещено продавать жилье с зарегистрированными лицами. Но на практике это серьезно усложняет сделку. Нотариусы и покупатели стремятся получить подтверждение, что после покупки никто не будет иметь права пользования квартирой.

"Регистрация места жительства не является основанием для приобретения права собственности или пользования жильем", — говорится в законе "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".

Однако фактически она создает риски споров, поэтому ее наличие отпугивает покупателей.

Почему покупатели требуют справку об отсутствии прописанных

Перед подписанием договора почти всегда проверяют состав зарегистрированных лиц. Самый безопасный вариант — полное отсутствие таких записей.

Основные причины выписаться заранее:

покупатель получает гарантию отсутствия будущих конфликтов;

нотариус снижает риск оспаривания сделки;

квартира выглядит более привлекательно на рынке.

В результате "чистый" объект продается быстрее и часто дороже.

Как работает выписка перед продажей жилья

В 2026 году процедура стала проще и быстрее. Сняться с регистрации можно через ЦПАУ или онлайн через Дію.

Важно учесть:

после выписки нужно зарегистрировать новое место жительства в течение 7 дней;

данные автоматически передаются в реестры;

нарушение сроков может привести к штрафу.

Это особенно актуально для лиц, состоящих на воинском учете — без актуализации данных в ТЦК по новому адресу могут возникнуть сложности с дальнейшими юридическими действиями.

Что еще стоит знать украинцам

Выбор квартиры на вторичном рынке в 2026 году окончательно сместил акцент с внешнего лоска на техническую выносливость жилого фонда, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации", — убеждена эксперт, поскольку именно этот возраст является критическим пределом для большинства сетей.

Более старые здания часто не выдерживают современной нагрузки от бытовой техники, а стоимость обслуживания изношенных труб и проводов становится экономически необоснованной.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй, ведь даже обновленный подъезд не спасет от аварий на устаревших городских магистралях", — акцентирует Берещак.

Поэтому покупатели все чаще игнорируют варианты в домах, которым более полутора десятилетий, чтобы не оказаться в заложниках вечных коммунальных проблем.

Современный подход к покупке требует проверки не только состояния стен, но и способности районных сетей обеспечить стабильный комфорт.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году программа "єОселя" остается основным способом приобрести собственные квадратные метры, хотя вокруг программы до сих пор хватает мифов. Чаще всего люди ошибочно считают, что привязка к прописке является обязательной, хотя на самом деле правила значительно лояльнее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что конфликты из-за регистрации обычно возникают из-за того, что люди путают право на проживание с правом собственности. Даже имея штамп в паспорте, вы не можете самостоятельно прописывать других лиц без согласия хозяина квартиры.