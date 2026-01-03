Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Продаж квартири у 2026 році — які документи мають бути у власника

Продаж квартири у 2026 році — які документи мають бути у власника

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 09:15
Які документи необхідні для продажу квартири у 2026 році в Україні
Жінка та чоловік читають документи. Фото: Freepik

В Україні продаж квартири у 2026 році залишатиметься процедурою, де дрібниць не існує. Навіть незначна помилка або відсутність одного документа може зупинити угоду на етапі нотаріального оформлення.

У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції поясняють, який пакет документів має бути у продавця квартири.

Реклама
Читайте також:

Документи продавця квартири у 2026 році

Згідно зі ст. 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Але щоб це право підтвердити, готуйте:

  1. Паспорт та РНОКПП (код). Якщо у вас паспорт-книжечка — перевірте наявність фото в 25 та 45 років. Якщо ID-картка — обов’язково додаток з реєстрацією місця проживання (витяг з Реєстру територіальної громади).
  2. Довіреність. Якщо замість вас діє представник, документ має бути "свіжим" (бажано не старше місяця, якщо він з-за кордону) та обов’язково містити право на продаж саме цієї нерухомості.

Документи про сімейний стан при продажу квартири

Більшість судових спорів виникають через порушення ст. 65 Сімейного кодексу України.

Якщо квартира куплена у шлюбі (навіть якщо оформлена лише на вас) — потрібна нотаріальна згода чоловіка/дружини.

Якщо ви розлучилися, але поділ майна не проводився — згода колишнього партнера все одно може знадобитися. Нотаріуси вкрай прискіпливо ставляться до цього моменту.

Правовстановлювальні документи на квартиру

Варто розрізняти правовстановлювальний документ (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину) та витяг з Державного реєстру речових прав.

Якщо ваше право власності виникло до 2013 року і ви досі не внесли його в електронний Реєстр речових прав — зробіть це негайно через ЦНАП або нотаріуса. Без "цифрового" запису в базі угода просто не розпочнеться.

Технічний паспорт та оцінка

Хоча техпаспорт на квартиру на вторинному ринку не завжди є обов'язковим за законом, на практиці покупець або банк (у разі іпотеки) його вимагатимуть.

Також має бути звіт про оцінку нерухомості. Але заниження вартості в звіті для "економії на податках" — це прямий шлях до визнання угоди недійсною.

Довідка про зареєстрованих осіб

Якщо в квартирі зареєстровані (або є власниками) неповнолітні, ви не зможете вийти на угоду без дозволу органу опіки та піклування (ст. 177 Сімейного кодексу). Це процедура, яка триває від 2 тижнів до місяця.

Раніше ми розповідали, кого можуть примусово виселити з квартири у 2026 році. А також, що не зможе зробити власник квартири, якщо на нерухомість наклали арешт.

нерухомість документи продаж квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації