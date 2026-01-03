Які документи необхідні для продажу квартири у 2026 році в Україні

Жінка та чоловік читають документи. Фото: Freepik

В Україні продаж квартири у 2026 році залишатиметься процедурою, де дрібниць не існує. Навіть незначна помилка або відсутність одного документа може зупинити угоду на етапі нотаріального оформлення.

У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції поясняють, який пакет документів має бути у продавця квартири.

Реклама

Читайте також:

Документи продавця квартири у 2026 році

Згідно зі ст. 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Але щоб це право підтвердити, готуйте:

Паспорт та РНОКПП (код). Якщо у вас паспорт-книжечка — перевірте наявність фото в 25 та 45 років. Якщо ID-картка — обов’язково додаток з реєстрацією місця проживання (витяг з Реєстру територіальної громади). Довіреність. Якщо замість вас діє представник, документ має бути "свіжим" (бажано не старше місяця, якщо він з-за кордону) та обов’язково містити право на продаж саме цієї нерухомості.

Документи про сімейний стан при продажу квартири

Більшість судових спорів виникають через порушення ст. 65 Сімейного кодексу України.

Якщо квартира куплена у шлюбі (навіть якщо оформлена лише на вас) — потрібна нотаріальна згода чоловіка/дружини.

Якщо ви розлучилися, але поділ майна не проводився — згода колишнього партнера все одно може знадобитися. Нотаріуси вкрай прискіпливо ставляться до цього моменту.

Правовстановлювальні документи на квартиру

Варто розрізняти правовстановлювальний документ (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину) та витяг з Державного реєстру речових прав.

Якщо ваше право власності виникло до 2013 року і ви досі не внесли його в електронний Реєстр речових прав — зробіть це негайно через ЦНАП або нотаріуса. Без "цифрового" запису в базі угода просто не розпочнеться.

Технічний паспорт та оцінка

Хоча техпаспорт на квартиру на вторинному ринку не завжди є обов'язковим за законом, на практиці покупець або банк (у разі іпотеки) його вимагатимуть.

Також має бути звіт про оцінку нерухомості. Але заниження вартості в звіті для "економії на податках" — це прямий шлях до визнання угоди недійсною.

Довідка про зареєстрованих осіб

Якщо в квартирі зареєстровані (або є власниками) неповнолітні, ви не зможете вийти на угоду без дозволу органу опіки та піклування (ст. 177 Сімейного кодексу). Це процедура, яка триває від 2 тижнів до місяця.

Раніше ми розповідали, кого можуть примусово виселити з квартири у 2026 році. А також, що не зможе зробити власник квартири, якщо на нерухомість наклали арешт.