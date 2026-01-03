Какие документы необходимы для продажи квартиры в 2026 году в Украине

Женщина и мужчина читают документы. Фото: Freepik

В Украине продажа квартиры в 2026 году будет оставаться процедурой, где мелочей не существует. Даже незначительная ошибка или отсутствие одного документа может остановить сделку на этапе нотариального оформления.

В Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции объясняют, какой пакет документов должен быть у продавца квартиры.

Документы продавца квартиры в 2026 году

Согласно ст. 319 Гражданского кодекса Украины, собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Но чтобы это право подтвердить, готовьте:

Паспорт и РНОКПП (код). Если у вас паспорт-книжечка — проверьте наличие фото в 25 и 45 лет. Если ID-карта — обязательно приложение с регистрацией места жительства (выписка из Реестра территориальной общины). Доверенность. Если вместо вас действует представитель, документ должен быть "свежим" (желательно не старше месяца, если он из-за границы) и обязательно содержать право на продажу именно этой недвижимости.

Документы о семейном положении при продаже квартиры

Большинство судебных споров возникают из-за нарушения ст. 65 Семейного кодекса Украины.

Если квартира куплена в браке (даже если оформлена только на вас) — нужно нотариальное согласие мужа/жены.

Если вы развелись, но раздел имущества не проводился - согласие бывшего партнера все равно может понадобиться. Нотариусы крайне придирчиво относятся к этому моменту.

Правоустанавливающие документы на квартиру

Стоит различать правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство) и выписку из Государственного реестра вещных прав.

Если ваше право собственности возникло до 2013 года и вы до сих пор не внесли его в электронный Реестр вещных прав — сделайте это немедленно через ЦПАУ или нотариуса. Без "цифровой" записи в базе сделка просто не начнется.

Технический паспорт и оценка

Хотя техпаспорт на квартиру на вторичном рынке не всегда является обязательным по закону, на практике покупатель или банк (в случае ипотеки) его потребуют.

Также должен быть отчет об оценке недвижимости. Но занижение стоимости в отчете для "экономии на налогах" — это прямой путь к признанию сделки недействительной.

Справка о зарегистрированных лицах

Если в квартире зарегистрированы (или являются собственниками) несовершеннолетние, вы не сможете выйти на сделку без разрешения органа опеки и попечительства (ст. 177 Семейного кодекса). Это процедура, которая длится от 2 недель до месяца.

