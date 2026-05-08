Як законно вивезти гроші від продажу нерухомості в Україні за кордон у 2026 році

Продаж квартири чи будинку в Україні сьогодні часто пов’язаний із подальшим переїздом або інвестуванням за кордоном. Багато хто помилково вважає, що наявність договору купівлі-продажу автоматично відкриває "зелений коридор" на митниці.

Насправді ж правила валютного контролю у 2026 році залишаються суворими, і будь-яка помилка може коштувати вам чималих нервів та штрафів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Правила вивезення валюти через кордон України

Якщо сума не перевищує 10 000 євро (в еквіваленті будь-якої валюти), ви можете спокійно проходити через кордон без зайвих паперів. Це ліміт на одну людину, включаючи дітей.

Однако якщо грошей більше, обов’язково подається письмова декларація. При цьому верхньої межі немає — тобто можна вивезти і значно більшу суму, але тільки за умови підтвердження її походження.

Документи для вивезення готівки за кордон

Головний нюанс, про який багато хто забуває, — самого лише договору від нотаріуса для митниці замало. Щоб легально вивезти кошти, ви повинні спочатку покласти їх на свій банківський рахунок, а потім офіційно зняти.

Саме банківську довідку про зняття готівки вимагають митники. Але такий документ має обмежений термін дії — лише 90 днів з моменту видачі.

Також вивозити суму понад ліміт може тільки безпосередній власник рахунку. Навіть якщо у вас є генеральна довіреність від родича, ви не зможете перевезти його гроші як власні понад встановлений поріг.

Окрім довідки про зняття, можуть знадобитися квитанції про валютно-обмінні операції, якщо ви знімали гривні, а вивозите долари.

Документи для вивезення готівки за кордон. Графіка: НБУ

