Как законно вывезти деньги от продажи недвижимости в Украине за границу в 2026 году

Продажа квартиры или дома в Украине сегодня часто связана с последующим переездом или инвестированием за рубежом. Многие ошибочно полагают, что наличие договора купли-продажи автоматически открывает "зеленый коридор" на таможне.

На самом деле правила валютного контроля в 2026 году остаются строгими, и любая ошибка может стоить вам немалых нервов и штрафов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Правила вывоза валюты через границу Украины

Если сумма не превышает 10 000 евро (в эквиваленте любой валюты), вы можете спокойно проходить через границу без лишних бумаг. Это лимит на одного человека, включая детей.

Однако если денег больше, обязательно подается письменная декларация. При этом верхнего предела нет — то есть можно вывезти и значительно большую сумму, но только при условии подтверждения ее происхождения.

Документы для вывоза наличных денег за границу

Главный нюанс, о котором многие забывают, — одного лишь договора от нотариуса для таможни мало. Чтобы легально вывезти средства, вы должны сначала положить их на свой банковский счет, а затем официально снять.

Именно банковскую справку о снятии наличных требуют таможенники. Но такой документ имеет ограниченный срок действия — только 90 дней с момента выдачи.

Также вывозить сумму сверх лимита может только непосредственный владелец счета. Даже если у вас есть генеральная доверенность от родственника, вы не сможете перевезти его деньги как собственные сверх установленного порога.

Кроме справки о снятии, могут понадобиться квитанции о валютно-обменных операциях, если вы снимали гривны, а вывозите доллары.

Документы для вывоза наличных денег за границу. Графика: НБУ

