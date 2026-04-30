Продаж квартири в Україні, якщо співвласник за кордоном: правила у 2026 році

Люди з документами та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців стикаються з питанням розпорядження спільним майном, коли частина родини виїхала з країни. Процедура відчуження такої нерухомості має суворі юридичні рамки, які захищають кожного учасника власності. Ключове питання — не місце перебування власника, а його юридична участь у процесі.

Саме це визначає, чи відбудеться угода законно.

Як продати квартиру, коли співвласник за кордоном

Продаж нерухомості, яка належить кільком людям, завжди вимагає одностайності. Навіть якщо у вас на руках є оригінали всіх витягів та договорів, це не дає переваги. Головним є запис у Реєстрі речових прав, де зафіксовано кожного власника. Закон забороняє відчужувати об’єкт, якщо хоча б одна сторона не дала на це офіційну згоду.

"Без участі або без нотаріально посвідченої згоди кожного з співвласників чи довіреності продати квартиру законно неможливо", — наголошує Корнійчук.

Дистанційна довіреність на продаж нерухомості

Якщо людина не може приїхати в Україну особисто, вона має оформити довіреність. Це можна зробити в українському консульстві або у місцевого нотаріуса в країні перебування (з подальшим апостилем, якщо це передбачено міжнародними договорами).

Читайте також:

Без цього документа жоден український нотаріус не поставить підпис на договорі купівлі-продажу.

"Наявність документів на квартиру в інших співвласників не надає їм жодних додаткових прав щодо розпорядження житлом", — зазначає експерт.

Переважне право на купівлю частки в квартирі

Коли йдеться про продаж не всієї квартири, а лише окремої частки, вступає в дію стаття 362 Цивільного кодексу. Продавець зобов'язаний письмово запропонувати свою частку іншим співвласникам. У них є рівно один місяць, щоб прийняти рішення.

Лише після отримання офіційної відмови або ігнорування терміну частку можна продати сторонній особі.

"Якщо частку було продано без попереднього повідомлення інших співвласників, договір може бути оспорено через суд", — каже Корнійчук.

