Продажа квартиры в Украине, если совладелец за границей: правила в 2026 году

Многие украинцы сталкиваются с вопросом распоряжения общим имуществом, когда часть семьи выехала из страны. Процедура отчуждения такой недвижимости имеет строгие юридические рамки, которые защищают каждого участника собственности. Ключевой вопрос — не место пребывания собственника, а его юридическое участие в процессе.

Именно это определяет, состоится ли сделка законно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нотариуса Евгения Корнийчука.

Как продать квартиру, когда совладелец за границей

Продажа недвижимости, которая принадлежит нескольким людям, всегда требует единодушия. Даже если у вас на руках есть оригиналы всех выписок и договоров, это не дает преимущества. Главным является запись в Реестре вещных прав, где зафиксирован каждый владелец. Закон запрещает отчуждать объект, если хотя бы одна сторона не дала на это официальное согласие.

"Без участия или без нотариально заверенного согласия каждого из совладельцев или доверенности продать квартиру законно невозможно", — отмечает Корнийчук.

Дистанционная доверенность на продажу недвижимости

Если человек не может приехать в Украину лично, он должен оформить доверенность. Это можно сделать в украинском консульстве или у местного нотариуса в стране пребывания (с последующим апостилем, если это предусмотрено международными договорами).

Без этого документа ни один украинский нотариус не поставит подпись на договоре купли-продажи.

"Наличие документов на квартиру у других совладельцев не предоставляет им никаких дополнительных прав по распоряжению жильем", — отмечает эксперт.

Преимущественное право на покупку доли в квартире

Когда речь идет о продаже не всей квартиры, а лишь отдельной доли, вступает в действие статья 362 Гражданского кодекса. Продавец обязан письменно предложить свою долю другим совладельцам. У них есть ровно один месяц, чтобы принять решение.

Только после получения официального отказа или игнорирования срока долю можно продать стороннему лицу.

"Если доля была продана без предварительного уведомления других совладельцев, договор может быть оспорен через суд", — говорит Корнийчук.

