Право власності на житло: коли виникають труднощі з виплатами та податками

Жінка підписує договір. Фото: Новини.LIVE

Багато українців навіть не здогадуються, що їхня квартира чи будинок можуть "зависнути" між двома реєстрами одночасно. Це стається через те, що до 2013 року всі дані зберігалися в БТІ, а пізніше з’явилася сучасна цифрова база.

Саме це створює плутанину, яка проявляється не одразу, а під час оформлення допомоги чи податків, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Як перевірити право власності на квартиру в електронному реєстрі

Раніше реєстрацією займалися виключно БТІ, і всі папери мали вигляд звичайних книжок чи карток. Після 2013 року запрацював Державний реєстр речових прав. Проблема в тому, що старі дані не завжди автоматично зникали після появи нових.

Через це виникає ситуація, коли за документами власником є одна людина, а в архівних записах досі фігурує попередня. Це "зациклення" баз створює хаос, який заважає вільно розпоряджатися майном.

Коли потрібно сплачувати податок на нерухомість

Дублювання інформації — це не просто технічна помилка, а реальна фінансова загроза. Податкова бачить "зайві" квадратні метри, які насправді вам уже не належать або відображаються двічі.

Читайте також:

У результаті приходять квитанції на оплату податку за майно, яке ви давно продали. Крім того, органи соцзахисту можуть відмовити у призначенні субсидії, вважаючи, що ви володієте цілим "палацом" нерухомості.

Де взяти витяг з Реєстру прав власності на житло

Державний реєстратор або нотаріус не мають права за власною ініціативою зайти в систему і "виправити" старий запис. Це відбувається лише у двох випадках: коли ви знову щось продаєте чи даруєте, або якщо ви самі звернетеся з відповідною заявою.

Якщо ви купили житло, а старий власник досі там "числиться" в архівах, саме вам доведеться ініціювати погашення застарілого запису.

Які документи потрібні для внесення змін до реєстру

Щоб прибрати дублювання, зацікавлена особа (власник або спадкоємець) має подати заяву державному реєстратору. Процедура стала максимально швидкою — за законом зміни вносяться протягом одного робочого дня.

Після проставлення відмітки про "погашення" старого запису в архівному реєстрі БТІ, ваші дані стануть коректними, а претензії податківців чи соціальних служб зникнуть.

Як повідомляли Новини.LIVE, реєстрація права власності через суд зазвичай стає єдиним виходом у разі втрати документів або виникнення майнових суперечок. Проте варто пам’ятати, що саме рішення суду є лише підставою для оформлення, а не фінальним кроком. Щоб офіційно стати власником, необхідно обов'язково внести відповідні відомості до державного реєстру.

Також Новини.LIVE розповідали, що через війну чимало українців досі формально володіють житлом, якого фізично вже немає. Відкладати документальне підтвердження руйнувань не варто: поки об’єкт значиться в реєстрах, ви фактично залишаєтеся платником податків і втрачаєте право на державну компенсацію.