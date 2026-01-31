Податки під час продажу нерухомості — про що треба знати всім власникам житла

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Продаж квартири, будинку чи іншої нерухомості майже завжди викликає запитання щодо податків. Особливо тоді, коли податок уже сплачено до нотаріального посвідчення договору.

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області розповіли, чи виникає додатковий обов’язок подавати декларацію про доходи та відображати операцію в податковій звітності.

Дохід від продажу нерухомості та податкові правила

Податкове законодавство (зокрема статті 172 та 173 ПКУ) побудоване так, що у більшості випадків нотаріус виступає своєрідним контролером. Якщо ви сплатили податок безпосередньо перед угодою, держава вже отримала своє, і повторно звітувати про цей дохід не потрібно.

Ви не зобов’язані подавати декларацію, якщо:

Ваша операція взагалі не оподатковувалася (наприклад, це перший продаж житла за рік, яким ви володієте понад три роки — так звана "нульова ставка"). Ви повністю розрахувалися з бюджетом через нотаріуса під час оформлення паперів. У вас немає інших доходів, які за законом вимагають обов’язкового декларування (наприклад, іноземні доходи або оренда).

Коли декларація все ж може знадобитися

Декларацію все ж доведеться нести, якщо продаж майна був лише частиною ваших фінансових справ за рік.

Наприклад, якщо паралельно ви отримували доходи, з яких податок не утримувався, або працювали як фрілансер з іноземними замовниками. Тоді у звіті треба буде вказати все, включно з продажем нерухомості (просто зазначивши, що податок за неї вже сплачено).

