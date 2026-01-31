Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Продаж нерухомості — про який нюанс з податковою треба знати власникам

Продаж нерухомості — про який нюанс з податковою треба знати власникам

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 12:22
Податки під час продажу нерухомості — про що треба знати всім власникам житла
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Продаж квартири, будинку чи іншої нерухомості майже завжди викликає запитання щодо податків. Особливо тоді, коли податок уже сплачено до нотаріального посвідчення договору. 

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області розповіли, чи виникає додатковий обов’язок подавати декларацію про доходи та відображати операцію в податковій звітності.

Реклама
Читайте також:

Дохід від продажу нерухомості та податкові правила

Податкове законодавство (зокрема статті 172 та 173 ПКУ) побудоване так, що у більшості випадків нотаріус виступає своєрідним контролером. Якщо ви сплатили податок безпосередньо перед угодою, держава вже отримала своє, і повторно звітувати про цей дохід не потрібно.

Ви не зобов’язані подавати декларацію, якщо:

  1. Ваша операція взагалі не оподатковувалася (наприклад, це перший продаж житла за рік, яким ви володієте понад три роки — так звана "нульова ставка").
  2. Ви повністю розрахувалися з бюджетом через нотаріуса під час оформлення паперів.
  3. У вас немає інших доходів, які за законом вимагають обов’язкового декларування (наприклад, іноземні доходи або оренда).

Коли декларація все ж може знадобитися

Декларацію все ж доведеться нести, якщо продаж майна був лише частиною ваших фінансових справ за рік. 

Наприклад, якщо паралельно ви отримували доходи, з яких податок не утримувався, або працювали як фрілансер з іноземними замовниками. Тоді у звіті треба буде вказати все, включно з продажем нерухомості (просто зазначивши, що податок за неї вже сплачено).

Раніше ми розповідали, які податки платить власник при продажу квартири. А також, чи потрібно пенсіонерам платити земельний податок.

декларація податки нерухомість продаж документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації