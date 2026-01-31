Видео
Главная Рынок недвижимости Продажа недвижимости — о каком нюансе с налоговой надо знать владельцам

Продажа недвижимости — о каком нюансе с налоговой надо знать владельцам

Дата публикации 31 января 2026 12:22
Налоги при продаже недвижимости — о чем надо знать всем владельцам жилья
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Продажа квартиры, дома или другой недвижимости почти всегда вызывает вопросы относительно налогов. Особенно тогда, когда налог уже уплачен до нотариального удостоверения договора.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области рассказали, возникает ли дополнительная обязанность подавать декларацию о доходах и отражать операцию в налоговой отчетности.

Читайте также:

Доход от продажи недвижимости и налоговые правила

Налоговое законодательство (в частности статьи 172 и 173 НКУ) построено так, что в большинстве случаев нотариус выступает своеобразным контролером. Если вы уплатили налог непосредственно перед сделкой, государство уже получило свое, и повторно отчитываться об этом доходе не нужно.

Вы не обязаны подавать декларацию, если:

  1. Ваша сделка вообще не облагалась налогом (например, это первая продажа жилья за год, которым вы владеете более трех лет — так называемая "нулевая ставка").
  2. Вы полностью рассчитались с бюджетом через нотариуса при оформлении бумаг.
  3. У вас нет других доходов, которые по закону требуют обязательного декларирования (например, иностранные доходы или аренда).

Когда декларация все же может понадобиться

Декларацию все же придется нести, если продажа имущества была лишь частью ваших финансовых дел за год.

Например, если параллельно вы получали доходы, с которых налог не удерживался, или работали как фрилансер с иностранными заказчиками. Тогда в отчете надо будет указать все, включая продажу недвижимости (просто отметив, что налог за нее уже уплачен).

Ранее мы рассказывали, какие налоги платит собственник при продаже квартиры. А также, нужно ли пенсионерам платить земельный налог.

