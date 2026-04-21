Налоги при продаже недвижимости в Украине: когда и сколько платить в 2026 году

Планирование сделки купли-продажи недвижимости в 2026 году требует не только поиска покупателя, но и четкого понимания своих обязательств перед государством. Многие до сих пор считают, что переоформление документов у нотариуса — это финальный этап расходов, но налоговая служба активно напоминает о другом.

Любая прибыль от продажи имущества считается доходом, поэтому стоит заранее посчитать, сколько денег останется в вашем кармане после всех отчислений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Налог на продажу недвижимости в Украине

По общему правилу, если вы продаете свою единственную квартиру, которой владели более трех лет, государство не заберет у вас ни копейки. Это "золотое правило" действует для первой операции в течение календарного года. Однако есть нюансы, о которых часто забывают.

"Продали квартиру или участок? Поздравляем со сделкой! Теперь самое время выяснить, не нужно ли вам уплатить налоги", — отмечают в ГНС.

Если вы решили продать второй объект за год или владели имуществом менее трех лет, готовьтесь к расходам. В таком случае ставка составляет 5% НДФЛ и дополнительно 5% военного сбора. Это правило касается квартир, жилых домов и садовых участков.

"5 % НДФЛ + 5 % военного сбора — если это вторая продажа за год или имущество было в собственности менее 3 лет", — объясняют налоговики.

Льготы на налогообложение недвижимости

Важное исключение касается имущества, полученного по наследству. В этом случае правило "трех лет владения" не действует. Вы можете продать унаследованную квартиру хоть на следующий день после оформления документов и не платить 5% налога, если это ваша первая продажа за год.

"0 % — если это первая продажа в году и имущество находилось в собственности более 3 лет (кроме унаследованного имущества)," — напоминает ГНС.

В то же время при продаже коммерческой недвижимости или третьей квартиры за год ставки будут значительно выше, поэтому лучше консультироваться с юристом до момента подписания договора.

Что еще нужно знать о налогах на недвижимость

Украинский рынок недвижимости десятилетиями остается в "серой" зоне из-за чрезмерного фискального давления на владельцев квартир, напомнила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Сейчас арендодатели должны отдавать государству почти четверть заработка, что делает легальную работу просто невыгодной.

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — говорит Шуляк.

Депутат убеждена, что административное давление не поможет, ведь "как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам". Вместо карательных методов власти стоит предложить арендодателям адекватную ставку, которая будет гарантировать им правовую защиту без финансовых трудностей. Только через создание экономических стимулов, уверена Шуляк, можно вывести миллионы гривен из тени в реальный сектор экономики.

