Вид из окна на многоквартирные дома. Фото: УНИАН

В Украине вступил в силу новый Закон "Об оценке имущества", который предусматривает реформу определения стоимости недвижимости. Владельцам квартир, домов и земельных участков следует знать, какие правила уже действуют, а какие вступят в силу позже. Основные изменения коснутся стандартов оценки, требований к специалистам и возможностей обжалования результатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об оценке имущества" № 5020-IX.

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Что меняет новый закон об оценке недвижимости

27 октября 2026 года вступил в силу Закон Украины "Об оценке имущества" № 5020-IX. Документ призван обновить систему оценки имущества и заменить законодательство, регулировавшее эту сферу с 2001 года.

В то же время вступление закона в силу не означает, что все новые правила уже применяются при продаже жилья. Основная часть реформы начнет действовать через 18 месяцев после вступления закона в силу.

Среди предусмотренных изменений — переход на международные и европейские стандарты оценки, цифровизация процедур, ужесточение профессиональных требований к оценщикам и введение механизмов досудебного урегулирования споров.

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Для владельцев недвижимости это означает постепенное изменение правил определения стоимости имущества. Однако конкретные требования к документам и оценке зависят от вида имущества и цели проведения процедуры.

Нужно ли переоценивать квартиру для продажи

Сам факт вступления в силу нового закона не обязывает собственников срочно заказывать новую оценку квартиры или дома. Общие правила оценки, применяемые к обычным сделкам с недвижимостью, не меняются одномоментно.

Если человек планирует продавать жилье в ближайшее время, ему следует ориентироваться на требования, действующие на дату заключения договора. Перечень необходимых документов и необходимость оценки для конкретной сделки целесообразно уточнить у нотариуса.

Кроме того, с вступлением закона в силу не происходит автоматического повышения налогов при продаже недвижимости. Для такого вывода необходимы отдельные законодательные основания, а не только изменение правил профессиональной оценки.

Что уже изменилось с 27 октября

Отдельные положения закона вступили в силу сразу. В частности, цена имущества по договору купли-продажи, заключенному по результатам предусмотренного законом электронного аукциона, признается его рыночной стоимостью на момент продажи.

Это касается имущества, реализованного через соответствующую электронную торговую систему. Такую норму не следует автоматически распространять на обычную продажу квартиры между физическими лицами.

Кроме того, закон предусматривает изменения в процедурах государственной регистрации юридических лиц и порядке обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов. Эти положения не означают, что каждый владелец жилья должен заново регистрировать свою недвижимость.

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