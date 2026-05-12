Спільне житло: як співвласникам продати нерухомість у 2026 році

Люди з документами та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Продаж житла в Україні, яке належить одразу кільком людям, у 2026 році залишається однією з найскладніших угод на ринку нерухомості. Найчастіше проблеми виникають між колишнім подружжям, родичами або спадкоємцями, які не можуть домовитися про умови продажу. Через це покупці нерідко відмовляються від угоди ще на етапі перевірки документів.

Водночас закон дозволяє продати таке житло, але лише з дотриманням чітких правил, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції.

Що таке спільна сумісна власність на житло

Простими словами, це ситуація, коли у квартири є кілька господарів, але в документах не вказано, кому належить яка частина (немає конкретних відсотків чи квадратних метрів). Найчастіше це стосується подружжя. Все, що ви купили у шлюбі, за замовчуванням вважається спільним, навіть якщо у техпаспорті записане лише одне ім'я.

Але навіть після розлучення цей статус не зникає автоматично. Якщо ви розійшлися десять років тому, але майно офіційно не ділили, воно все одно залишається спільною сумісною власністю. Також сюди відносяться квартири, приватизовані на всю родину, або майно, придбане членами сім'ї за спільні гроші.

Як продати квартиру у спільній власності

Найпростіший варіант — продаж усієї квартири або будинку за спільною згодою. У такому випадку всі співвласники повинні письмово погодитися на угоду та підписати документи у нотаріуса.

Якщо житло оформлене лише на одного з подружжя, нотаріус все одно вимагатиме офіційну згоду другого. Без цього посвідчити договір купівлі-продажу не зможуть.

У 2026 році нотаріуси особливо уважно перевіряють:

дату придбання житла;

факт перебування у шлюбі;

наявність шлюбного договору;

інформацію про арешти чи судові спори;

права дітей або недієздатних осіб.

Якщо один зі співвласників перебуває за кордоном, він може оформити довіреність через консульство або іноземного нотаріуса з легалізацією документів.

Продаж частки у квартирі без згоди інших

Якщо домовитися не вдалося, співвласник може продати лише свою частку. Але спочатку її потрібно офіційно визначити — це робиться через нотаріуса за згодою сторін або через суд. Після цього спільна сумісна власність перетворюється на спільну часткову.

Далі власник частки отримує право самостійно її продавати. Але є важливий нюанс: інші співвласники мають переважне право на купівлю. Тому їх потрібно письмово повідомити про продаж та вказати ціну.

Якщо протягом одного місяця вони не погодяться купити частку, її можна продати іншій людині.

На практиці саме продаж часток вважається найменш вигідним варіантом. Такі об’єкти продаються довше і часто зі значною знижкою.

Як поділити житло між співвласниками

У деяких випадках співвласники вирішують не продавати квартиру цілком, а поділити її. Виділ у натурі — це коли з однієї великої квартири чи будинку роблять два окремі об'єкти з власними входами та комунікаціями. Це реально для приватних будинків, але майже неможливо для стандартних квартир у багатоповерхівках.

Після виділу у натурі людина отримує окремий об’єкт нерухомості та може продавати його без погодження з іншими власниками.

Якщо ж житло неможливо поділити технічно, питання нерідко вирішується через суд. Суд також може визначити частки кожного співвласника, якщо між ними виник конфлікт.

Які проблеми виникають при продажу спільного житла

Найчастіше продаж спільного житла затягується через:

відсутність згоди одного зі співвласників;

старі документи або помилки у реєстрі;

наявність неповнолітніх дітей;

судові спори щодо майна;

неможливість знайти одного з власників.

Окрема складність виникає у випадках спадщини. Поки спадкоємці не оформлять свої права, продати квартиру фактично неможливо.

Як повідомляли Новини.LIVE, проблема покинутих часток у спільній нерухомості стає справжньою пасткою для співвласників, які роками не можуть ні продати житло, ні привести його до ладу через "мертві" метри зниклих родичів чи колишніх партнерів. Це перетворює квартиру на проблемний актив, де юридична невизначеність блокує будь-які спроби повноцінно розпоряджатися майном.

Також Новини.LIVE розповідали, що офіційне визнання прав на житло в Україні цілком залежить від точності записів у державному реєстрі, де через випадкову помилку реєстратора іноді виникають хибні відомості. У разі виявлення таких невідповідностей не слід хвилюватися, адже актуальні норми законодавства 2026 року дозволяють оперативно виправити технічні огріхи лише за кілька годин.