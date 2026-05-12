Совместное жилье: как совладельцам продать недвижимость в 2026 году

Люди с документами и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Продажа жилья в Украине, которое принадлежит сразу нескольким людям, в 2026 году остается одной из самых сложных сделок на рынке недвижимости. Чаще всего проблемы возникают между бывшими супругами, родственниками или наследниками, которые не могут договориться об условиях продажи. Из-за этого покупатели нередко отказываются от сделки еще на этапе проверки документов.

В то же время закон позволяет продать такое жилье, но только с соблюдением четких правил, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

Что такое общая совместная собственность на жилье

Простыми словами, это ситуация, когда у квартиры есть несколько хозяев, но в документах не указано, кому принадлежит какая часть (нет конкретных процентов или квадратных метров). Чаще всего это касается супругов. Все, что вы купили в браке, по умолчанию считается общим, даже если в техпаспорте записано только одно имя.

Но даже после развода этот статус не исчезает автоматически. Если вы разошлись десять лет назад, но имущество официально не делили, оно все равно остается общей совместной собственностью. Также сюда относятся квартиры, приватизированные на всю семью, или имущество, приобретенное членами семьи за общие деньги.

Как продать квартиру в общей собственности

Самый простой вариант — продажа всей квартиры или дома по общему согласию. В таком случае все совладельцы должны письменно согласиться на сделку и подписать документы у нотариуса.

Если жилье оформлено только на одного из супругов, нотариус все равно потребует официальное согласие второго. Без этого удостоверить договор купли-продажи не смогут.

В 2026 году нотариусы особенно внимательно проверяют:

дату приобретения жилья;

факт пребывания в браке;

наличие брачного договора;

информацию об арестах или судебных спорах;

права детей или недееспособных лиц.

Если один из совладельцев находится за границей, он может оформить доверенность через консульство или иностранного нотариуса с легализацией документов.

Продажа доли в квартире без согласия других

Если договориться не удалось, совладелец может продать только свою долю. Но сначала ее нужно официально определить — это делается через нотариуса по согласию сторон или через суд. После этого общая совместная собственность превращается в общую долевую.

Далее владелец доли получает право самостоятельно ее продавать. Но есть важный нюанс: другие совладельцы имеют преимущественное право на покупку. Поэтому их нужно письменно уведомить о продаже и указать цену.

Если в течение одного месяца они не согласятся купить долю, ее можно продать другому человеку.

На практике именно продажа долей считается наименее выгодным вариантом. Такие объекты продаются дольше и часто со значительной скидкой.

Как поделить жилье между совладельцами

В некоторых случаях совладельцы решают не продавать квартиру целиком, а поделить ее. Выдел в натуре — это когда из одной большой квартиры или дома делают два отдельных объекта с собственными входами и коммуникациями. Это реально для частных домов, но почти невозможно для стандартных квартир в многоэтажках.

После выделения в натуре человек получает отдельный объект недвижимости и может продавать его без согласования с другими владельцами.

Если же жилье невозможно разделить технически, вопрос нередко решается через суд. Суд также может определить доли каждого совладельца, если между ними возник конфликт.

Какие проблемы возникают при продаже совместного жилья

Чаще всего продажа совместного жилья затягивается из-за:

отсутствия согласия одного из совладельцев;

старых документов или ошибок в реестре;

наличия несовершеннолетних детей;

судебных споров относительно имущества;

невозможности найти одного из владельцев.

Отдельная сложность возникает в случаях наследства. Пока наследники не оформят свои права, продать квартиру фактически невозможно.

