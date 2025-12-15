Продажа земельного участка в Украине — что нужно знать перед подписанием сделки

Женщина на участке. Фото: Freepik

В Украине продажа земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства в Украине почти всегда начинается не с нотариуса, а с проверки самой земли. Владельцу стоит заранее выяснить, все ли в порядке с правовым статусом участка, есть ли у него кадастровый номер, соответствует ли целевое назначение реальному использованию и нет ли ограничений, которые могут сорвать сделку.

Для аграрных земель правило остается неизменным: их могут покупать только граждане Украины, территориальные общины или государство, отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Какие документы нужны продавцу

На практике продавцу земельного участка нужно иметь несколько ключевых документов: подтверждение права собственности, кадастровый номер и выписку из кадастра.

Если земля в совместной собственности, без письменного согласия совладельцев сделку не удостоверят. Для сельскохозяйственных угодий также действует преимущественное право покупки — это нюанс, о котором тоже часто забывают.

Юристы отмечают, что перед заключением договора важно сделать оценку земли: ее результаты влияют на расчет налогов. Нотариус же работает только после того, как убедится, что участок "чистый" — без арестов, споров и других запретов.

На что обратить внимание перед подписанием сделки

Покупателю и продавцу стоит еще раз сверить официальные регистрационные данные с состоянием земельного участка в реальности.

Нужно удостовериться, что:

участок не находится под арестом и по нему нет судебных споров;

нет ограничений в пользовании;

целевое назначение соответствует тому, как земля фактически используется.

Если на участке есть здания, их права также должны быть зарегистрированы. Часто стороны, чтобы зафиксировать условия сделки и не терять время, сначала подписывают предварительный договор.

Пакет документов, который понадобится нотариусу

В стандартный набор входят:

договор купли-продажи;

правоустанавливающие документы;

выписка из кадастра;

справка о том, что земля не является паем;

данные нормативной денежной оценки;

документы, удостоверяющие личность;

квитанции об уплате сборов.

Как проходит процедура продажи земли

Сделка обычно состоит из нескольких последовательных шагов:

проверка документов на право собственности;

получение выписки из кадастра;

проведение оценки;

заключение предварительного договора (при необходимости);

подписание договора у нотариуса;

регистрация права собственности за покупателем.

Соблюдение этих этапов существенно уменьшает риски и помогает избежать конфликтов в будущем.

Как сообщалось, в Украине приватизация и продажа земельных участков давно стали привычными процедурами, но на практике часто возникают трудности: соседи могут отказываться подписывать согласования или оспаривать границы, а владельцам приходится тратить время на урегулирование таких вопросов.

Отдельно важно помнить о налоговой дисциплине: просрочка уплаты земельного налога автоматически создает долг, и на его погашение закон отводит 60 дней с момента получения налогового уведомления.