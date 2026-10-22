Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Регистрация родственника в квартире не означает, что он автоматически становится совладельцем недвижимости. Однако в отдельных случаях человек может иметь право пользоваться жильем или претендовать на долю на других законных основаниях. Владельцам важно знать, как проверить права зарегистрированного жильца, защитить квартиру и действовать, если родственник отказывается покидать жилье.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Семейный кодекс Украины.

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Какие права дает прописка в квартире

Регистрация места жительства сама по себе не предоставляет человеку права собственности на квартиру. Согласно статье 2 Закона Украины № 1871-IX, регистрация места жительства не является основанием для приобретения права владения, пользования или распоряжения жильем.

То есть если владелец прописал в квартире брата, сестру, племянника или другого родственника, тот не становится совладельцем автоматически. Он не может требовать долю в недвижимости только на основании регистрации или самостоятельно решать вопрос о ее продаже.

В то же время необходимо различать регистрацию места жительства и право пользования жильем. Последнее может возникать по другим основаниям, в частности по договору, семейным отношениям или судебному решению. Поэтому при конфликте важно выяснить не только то, кто зарегистрирован в квартире, но и то, на каких условиях человек получил право проживать там.

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Когда прописанный родственник может претендовать на квартиру

Если родственник требует долю в недвижимости, нужно проверить, имеет ли он для этого отдельные юридические основания. Сам факт родственных связей или длительной регистрации не делает человека собственником жилья.

Например, право на долю может возникнуть в результате наследования, дарения, покупки недвижимости или оформления совместной собственности. В таких случаях значение имеют документы, а не прописка.

Отдельная ситуация — квартира, приобретенная во время брака. Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, по общему правилу принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. В то же время статья 57 определяет имущество, являющееся личной частной собственностью одного из супругов, в частности полученное в дар или по наследству.

Статья 74 Семейного кодекса также предусматривает возможность совместной собственности на имущество, приобретенное женщиной и мужчиной во время совместного проживания одной семьей без брака, если соблюдаются установленные законом условия.

Если родственник заявляет о праве на часть квартиры, владельцу необходимо выяснить, идет ли речь только о регистрации места жительства или существуют другие основания для имущественных требований.

Что делать владельцу, если родственник претендует на жилье

Если зарегистрированный родственник заявляет, что имеет право на квартиру, владельцу следует действовать последовательно.

Шаг 1. Проверить документы на недвижимость.

Найдите договор купли-продажи, дарственной, свидетельство о праве на наследство или другой документ, на основании которого было приобретено жилье. При необходимости проверьте информацию о владельце в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Шаг 2. Выясните, на чем основаны претензии родственника.

Попросите предоставить документы, если человек заявляет о праве на долю. Это может быть документ о наследовании, договор или другое подтверждение имущественных прав. Сама прописка не является достаточным основанием для приобретения права собственности.

Шаг 3. Проверить право пользования жильем.

Даже если родственник не является совладельцем, у него могут быть отдельные основания для проживания в квартире. Например, это может быть связано с договором или семейными отношениями с владельцем. Если возник спор, необходимо оценить обстоятельства вселения и другие доказательства.

Шаг 4. Определить законный способ разрешения конфликта.

Если родственник лишь зарегистрирован в квартире, владелец может проверить возможность снятия его с регистрации. Если же человек заявляет о праве собственности или отказывается освободить жилье, несмотря на требования владельца, может понадобиться юридическая консультация и обращение в суд.

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