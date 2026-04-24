Регистрация права собственности на недвижимость: в каких областях Украины действует упрощенная процедура

В Украине до сих пор есть тысячи объектов недвижимости, право на которые оформлено документально, но не внесено в государственный реестр. Это касается прежде всего жилья, приобретенного до 2013 года. Формально владелец имеет все основания, но юридическая защита остается неполной.

В 2026 году процедура стала понятнее и частично проще, особенно для отдельных регионов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Как зарегистрировать право собственности на недвижимость

Если вы стали владельцем квартиры или дома до 1 января 2013 года, ваше право зафиксировано лишь на бумаге или в архивах БТИ. Чтобы имущество появилось в электронном Государственном реестре (ГРРП), нужно подать заявление.

Для этого подготовьте оригинал правоустанавливающего документа: это может быть договор дарения, свидетельство о наследстве или решение суда.

Обращаться нужно к нотариусу или государственному регистратору (ЦПАУ) с обычным бумажным пакетом документов.

Упрощенная процедура регистрации в 10 областях

Для владельцев недвижимости в регионах, наиболее пострадавших от войны или находящихся в оккупации, действует особый принцип "экстерриториальности". В этот перечень входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Крым.

"Если ваша недвижимость расположена в одной из этих областей, вам не нужно ехать по месту нахождения имущества. Вы можете обратиться к любому регистратору в любом безопасном уголке Украины", — объясняют в Департаменте правового обеспечения.

Какие документы нужны для регистрации права собственности

Главная сложность "старых" объектов — отсутствие данных в цифровой системе. Ранее регистратор должен был ждать ответа от БТИ неделями. Сейчас процедура стала более прозрачной.

"Сегодня регистратор самостоятельно направляет запрос в БТИ, если вы сами не предоставили нужную справку. Это значительно упрощает жизнь гражданам, но помните, что регистрация состоится только после уплаты админсбора", — добавляют специалисты.

В жепартаменте отмечают, что отсутствие документов подтверждает право, но именно запись в реестре гарантирует полную юридическую защиту. Без этого вы не сможете быстро продать дом, подарить его внукам или оформить государственную помощь на восстановление.

