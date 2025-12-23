Видео
Главная Рынок недвижимости Регистрация права собственности на жилье — что усложняет процесс

Регистрация права собственности на жилье — что усложняет процесс

Дата публикации 23 декабря 2025 20:08
Регистрация права собственности на недвижимость — с какими трудностями сталкиваются украинцы
Телефон с приложением "Дія". Фото: Новини.LIVE

Онлайн регистрация права собственности на недвижимость постепенно стала привычной для украинцев. Однако на практике цифровой путь до сих пор сопровождается задержками, ошибками и непониманием результата.

Особенно это почувствовали владельцы жилья, оформленного много лет назад, которые пытались воспользоваться сервисами в Дії или подать заявления на государственные программы, констатирует заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха в интервью ZN.UA.

Почему возникают сбои при регистрации через Дію

Одна из главных причин трудностей связана с недвижимостью, оформленной до 2013 года. Именно тогда заработал электронный Государственный реестр вещных прав. До этого времени данные хранились только в бумажных архивах.

"Большое количество объектов недвижимости, которые покупались, продавались и приватизировались до 2013 года, оказалось вне реестра", — объясняет Рябуха.

В результате система просто не находит квартиру или дом, а электронные сервисы не могут автоматически подтвердить право собственности.

Что мешает внесению права собственности в реестр

Проблемы возникают и на этапе внесения данных в реестр. Для этого государственный регистратор обращается в Бюро технической инвентаризации, но ответ поступает не всегда вовремя.

Среди типичных сложностей:

  • отсутствие электронного обмена с отдельными БТИ;
  • игнорирование информационных запросов до 30 рабочих дней;
  • рост сроков рассмотрения заявлений без объяснений.

Реестр недвижимости и єВідновлення

Наличие данных в Государственном реестре является ключевым условием для участия в программе "єВідновлення". Если право собственности не внесено, система не может проверить имущество.

"Если в реестре отсутствует право собственности, его нужно внести. Иначе заявление просто не проходит проверку", — отмечает Рябуха.

Работа Минюста над ошибками

В Минюсте признают проблему и уже расширяют сотрудничество с БТИ. Половина таких учреждений в Украине подключена к электронному обмену. Лучшие результаты демонстрирует Харьков, где обработано 23 тысячи заявлений.

"На повестке дня все прифронтовые области и Киев. Есть осторожный оптимизм, что услуга в ближайшее время заработает стабильно", — отмечает Рябуха.

Ранее мы рассказывали, как исправить ошибки при регистрации права собственности на недвижимость. Ведь даже незначительная опечатка в документах способна заблокировать продажу, переоформление наследства или получения кредита.

Также сообщалось, сколько стоит оформить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
