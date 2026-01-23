Регистрация квартиры — как может заблокировать опечатка в написании имени

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Бывает, живешь себе десятилетиями в собственной квартире, имеешь на руках старое желтое свидетельство о праве собственности, и даже не подозреваешь, что юридически ты — "не совсем ты". Проблема всплывает в самый неподходящий момент: когда надо продать жилье, подарить его или просто внести данные в новый электронный реестр.

Государственный регистратор в ЦПАУ — человек суровый: если в паспорте имя написано в одном варианте, а в документе 20-летней давности — в другом, он просто нажимает кнопку "Отказать". Для системы это два разных человека, пишет "Судебно-юридическая газета".

Отказ в регистрации права собственности из-за разного написания имени

Женщина обратилась к нам с классической проблемой. Имеет 1/3 долю квартиры, документы выданы еще в 2002 году. Но тогда, во время массовой выдачи свидетельств, переводом с русского на украинский никто особо не занимался.

В паспорте записали по одному правилу, в свидетельстве — по другому. Разница в одну-две буквы, а результат — нулевой: регистратор не смог "связать" эти документы вместе.

Переубедить регистратора на месте не получится, у него нет таких полномочий. Путь здесь один — через суд.

Это особый вид судебного процесса, где нет спора или врагов. Вы просто просите суд подтвердить: "Да, это свидетельство действительно принадлежит этому человеку, несмотря на техническую ошибку".

Для суда нужны:

Старое свидетельство и справку из БТИ (где видно, что данные совпадают). Паспортные данные и код. Архивные выписки, где прослеживается идентичность личности.

"Судья быстро разобрался, что причина расхождения — чисто лингвистическая (тот самый неудачный перевод с русского). Получили решение, где четко указано: юридический факт принадлежности документа установлен", — пишет издание.

Теперь с этим решением женщина спокойно идет к тому же регистратору, и он уже не имеет права отказать. Квартира наконец появится в электронном реестре.

