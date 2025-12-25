Когда запрещено проводить шумные ремонтные работы в квартирах — дни и временные рамки

Мужчина с перфоратором. Фото: Freepik

Делать ремонт в квартире — это всегда стресс, причем не только для вашего кошелька, но и для ушей всего подъезда. Когда начинает работать перфоратор, кажется, что его слышно даже в соседнем районе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда не разрешены шумные работы при ремонте в квартире.

Реклама

Читайте также:

Закон о шуме в Украине

Основным документом, который регулирует вопрос тишины, является Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения".

"Уровни шума в жилых помещениях не должны превышать установленные санитарные нормы",- указано в документе.

На основании этого закона Минздрав утвердил допустимые показатели громкости в зависимости от времени суток. Для жилых помещений действуют следующие пределы:

с 08:00 до 22:00 — в среднем до 40-55 дБ;

с 22:00 до 08:00 — не более 30-45 дБ.

Для сравнения: обычный разговор — это 50-60 дБ, а перфоратор может создавать шум более 100 дБ.

Часы ремонта в многоквартирном доме

Законодательство четко определяет временные рамки:

в будние дни ремонт разрешен с 08:00 до 21:00;

в выходные и праздничные дни шумные работы запрещены полностью.

В то же время закон допускает исключение. Если вы заранее обойдете соседей и договоритесь, что "пошумите в субботу часок", скорее всего, проблем не будет. Но без согласия соседей любой шум может стать основанием для жалобы.

Отдельную роль играют внутренние правила дома. Бывает, что жильцы сами договариваются о "тихом часе" днем (например, с 13:00 до 15:00, когда спят дети) или запрещают ремонт уже после 19:00. Такие правила являются обязательными для всех жильцов.

Штраф за шум в квартире

Ответственность за нарушение тишины предусмотрена статьей 182 Кодекса Украины об административных нарушениях:

предупреждение или штраф 85-255 грн;

255-510 грн для предпринимателей и должностных лиц.

Но если вы попадетесь второй раз, штраф удвоится, а инструмент (тот самый дорогой перфоратор) могут даже конфисковать. Для юридических лиц штраф за повторное нарушение может достигать 2 550 грн.

Чтобы зафиксировать нарушение, соседям достаточно вызвать полицию, которая составляет административный протокол на месте.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях ремонт в квартире превращается в перепланировку, на которую уже надо получать разрешение. А также, в какое время года лучше устанавливать пластиковые окна.