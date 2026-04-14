Ремонт у квартирі-сталінці вимагатиме більше грошей: що потрібно знати власникам житла

Сталінка у Києві.

Квартири у сталінках залишаються затребуваними навіть у 2026 році завдяки просторим плануванням і вигідному розташуванню. Проте їхній вік створює низку технічних нюансів, які не можна ігнорувати під час ремонту. Багато власників стикаються з неочікуваними витратами вже на старті робіт.

Щоб уникнути помилок, важливо розуміти ключові особливості такого житла.

Особливості планування сталінок

Ці будинки зводилися з якісної цегли, мають високі стелі, товсті стіни і великі вікна. Планування часто нестандартне, а будинки відрізняються між собою. Саме це ускладнює ремонт: типових рішень тут майже не існує.

Цікаво, що однокімнатних варіантів майже немає — архітектори розраховували на великі сім’ї, пропонуючи анфілади кімнат та неодмінні балкони вище першого поверху.

Заміна проводки і комунікацій у сталінці

Оскільки навіть наймолодшим будинкам уже за 60 років, старі дроти та труби — це "міни" уповільненої дії. Алюмінієва проводка не витримає сучасних індукційних плит та кондиціонерів, тому її міняють повністю від щитка.

Те саме стосується каналізації та водопроводу: краще замінити все до стояків зараз, ніж робити повторний ремонт після затоплення.

Ремонт підлоги з дерев’яними перекриттями

Це найскладніший етап, де важливо не перевантажити конструкцію. Якщо у вашому будинку дерев’яні балки, класична бетонна стяжка заборонена — вона занадто важка. Майстри зазвичай використовують легкий керамзит або лаги з плитами ГВЛВ.

У будинках з залізобетонними перекриттями простіше, але рівень підлоги все одно доводиться вирівнювати з великими перепадами.

Вирівнювання стін у сталінці

Після зняття старої штукатурки часто виявляються нерівності та пошкодження кладки. Стіни доводиться відновлювати і вирівнювати за маяками.

Але сучасні тренди дозволяють не ховати все за гіпсокартоном. Очищена стара цегла виглядає неймовірно стильно у стилі лофт або неокласика. Власники можуть зберегти автентичну ліпнину або повністю оновити стелю.

Популярні варіанти — фарбування, натяжні або підвісні конструкції. Вибір залежить від стану перекриття і бажаного стилю інтер’єру.

Що ще варто знати українцям

Вибір житла на вторинному ринку України диктується не естетикою інтер’єру, а технічним станом самої споруди, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ключовим критерієм стає вік будівлі, адже старі комунікації просто не витримують сучасного навантаження від великої кількості техніки.

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації, оскільки це та межа, після якої системи життєзабезпечення починають стрімко зношуватися. Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — каже експертка.

Навіть ідеальний ремонт усередині оселі не врятує від проблем, якщо зовнішні мережі району давно відпрацювали свій ресурс.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже інше", — наголосила Берещак.

За її словами, подібні інвестиції часто обертаються не комфортом, а регулярними перебоями з водопостачанням та вічними розкопками під вікнами.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоч старий житловий фонд не втрачає актуальності, у 2026 році запити покупців стали значно вищими. Сталінки впевнено випереджають хрущовки за ціною та популярністю завдяки своїм технічним характеристикам. Люди готові вкладатися у масштабний ремонт, оскільки бачать у таких будинках реальні практичні переваги, а не просто данину минулому.

Також Новини.LIVE розповідали, що санвузол зазвичай стає вирішальним фактором при виборі квартири у старому фонді, адже стан труб та планування тут часто далекі від ідеалу. У радянські часи мешканцям доводилося миритися з однотипними проєктами без права вибору, проте контраст між просторими вбиральнями сталінок та тісними хрущовками і сьогодні залишається величезним. Ці зони найкраще демонструють різницю в підходах до комфорту різних архітектурних епох.