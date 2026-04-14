Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ремонт у сталінці неприємно здивує власників житла: що приховує старий фонд

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 14:32
Ремонт у квартирі-сталінці вимагатиме більше грошей: що потрібно знати власникам житла
Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Квартири у сталінках залишаються затребуваними навіть у 2026 році завдяки просторим плануванням і вигідному розташуванню. Проте їхній вік створює низку технічних нюансів, які не можна ігнорувати під час ремонту. Багато власників стикаються з неочікуваними витратами вже на старті робіт. 

Щоб уникнути помилок, важливо розуміти ключові особливості такого житла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу Remontuem.

Особливості планування сталінок

Ці будинки зводилися з якісної цегли, мають високі стелі, товсті стіни і великі вікна. Планування часто нестандартне, а будинки відрізняються між собою. Саме це ускладнює ремонт: типових рішень тут майже не існує. 

Цікаво, що однокімнатних варіантів майже немає — архітектори розраховували на великі сім’ї, пропонуючи анфілади кімнат та неодмінні балкони вище першого поверху.

Заміна проводки і комунікацій у сталінці

Оскільки навіть наймолодшим будинкам уже за 60 років, старі дроти та труби — це "міни" уповільненої дії. Алюмінієва проводка не витримає сучасних індукційних плит та кондиціонерів, тому її міняють повністю від щитка. 

Те саме стосується каналізації та водопроводу: краще замінити все до стояків зараз, ніж робити повторний ремонт після затоплення.

Ремонт підлоги з дерев’яними перекриттями

Це найскладніший етап, де важливо не перевантажити конструкцію. Якщо у вашому будинку дерев’яні балки, класична бетонна стяжка заборонена — вона занадто важка. Майстри зазвичай використовують легкий керамзит або лаги з плитами ГВЛВ. 

У будинках з залізобетонними перекриттями простіше, але рівень підлоги все одно доводиться вирівнювати з великими перепадами.

Вирівнювання стін у сталінці

Після зняття старої штукатурки часто виявляються нерівності та пошкодження кладки. Стіни доводиться відновлювати і вирівнювати за маяками.

Але сучасні тренди дозволяють не ховати все за гіпсокартоном. Очищена стара цегла виглядає неймовірно стильно у стилі лофт або неокласика. Власники можуть зберегти автентичну ліпнину або повністю оновити стелю.

Популярні варіанти — фарбування, натяжні або підвісні конструкції. Вибір залежить від стану перекриття і бажаного стилю інтер’єру.

Що ще варто знати українцям

Вибір житла на вторинному ринку України диктується не естетикою інтер’єру, а технічним станом самої споруди, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ключовим критерієм стає вік будівлі, адже старі комунікації просто не витримують сучасного навантаження від великої кількості техніки. 

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації, оскільки це та межа, після якої системи життєзабезпечення починають стрімко зношуватися. Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — каже експертка. 

Навіть ідеальний ремонт усередині оселі не врятує від проблем, якщо зовнішні мережі району давно відпрацювали свій ресурс. 

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже інше", — наголосила Берещак.

За її словами, подібні інвестиції часто обертаються не комфортом, а регулярними перебоями з водопостачанням та вічними розкопками під вікнами.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоч старий житловий фонд не втрачає актуальності, у 2026 році запити покупців стали значно вищими. Сталінки впевнено випереджають хрущовки за ціною та популярністю завдяки своїм технічним характеристикам. Люди готові вкладатися у масштабний ремонт, оскільки бачать у таких будинках реальні практичні переваги, а не просто данину минулому.

Також Новини.LIVE розповідали, що санвузол зазвичай стає вирішальним фактором при виборі квартири у старому фонді, адже стан труб та планування тут часто далекі від ідеалу. У радянські часи мешканцям доводилося миритися з однотипними проєктами без права вибору, проте контраст між просторими вбиральнями сталінок та тісними хрущовками і сьогодні залишається величезним. Ці зони найкраще демонструють різницю в підходах до комфорту різних архітектурних епох.

ремонт Дизайн Сталінка
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації