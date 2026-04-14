Ремонт в квартире-сталинке потребует больше денег: что нужно знать владельцам жилья

Сталинка в Киеве.

Квартиры в сталинках остаются востребованными даже в 2026 году благодаря просторным планировкам и выгодному расположению. Однако их возраст создает ряд технических нюансов, которые нельзя игнорировать при ремонте. Многие владельцы сталкиваются с неожиданными затратами уже на старте работ.

Чтобы избежать ошибок, важно понимать ключевые особенности такого жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала Remontuem.

Особенности планировки сталинок

Эти дома возводились из качественного кирпича, имеют высокие потолки, толстые стены и большие окна. Планировка часто нестандартная, а дома отличаются между собой. Именно это усложняет ремонт: типовых решений здесь почти не существует.

Интересно, что однокомнатных вариантов почти нет — архитекторы рассчитывали на большие семьи, предлагая анфилады комнат и непременные балконы выше первого этажа.

Замена проводки и коммуникаций в сталинке

Поскольку даже самым молодым домам уже за 60 лет, старые провода и трубы — это "мины" замедленного действия. Алюминиевая проводка не выдержит современных индукционных плит и кондиционеров, поэтому ее меняют полностью от щитка.

То же касается канализации и водопровода: лучше заменить все до стояков сейчас, чем делать повторный ремонт после затопления.

Ремонт пола с деревянными перекрытиями

Это самый сложный этап, где важно не перегрузить конструкцию. Если в вашем доме деревянные балки, классическая бетонная стяжка запрещена — она слишком тяжелая. Мастера обычно используют легкий керамзит или лаги с плитами ГВЛВ.

В домах с железобетонными перекрытиями проще, но уровень пола все равно приходится выравнивать с большими перепадами.

Выравнивание стен в сталинке

После снятия старой штукатурки часто обнаруживаются неровности и повреждения кладки. Стены приходится восстанавливать и выравнивать по маякам.

Но современные тренды позволяют не прятать все за гипсокартоном. Очищенный старый кирпич выглядит невероятно стильно в стиле лофт или неоклассика. Владельцы могут сохранить аутентичную лепнину или полностью обновить потолок.

Популярные варианты — покраска, натяжные или подвесные конструкции. Выбор зависит от состояния перекрытия и желаемого стиля интерьера.

Что еще стоит знать украинцам

Выбор жилья на вторичном рынке Украины диктуется не эстетикой интерьера, а техническим состоянием самой постройки, подчеркнула обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Ключевым критерием становится возраст здания, ведь старые коммуникации просто не выдерживают современной нагрузки от большого количества техники.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации, поскольку это тот предел, после которого системы жизнеобеспечения начинают стремительно изнашиваться. Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — говорит эксперт.

Даже идеальный ремонт внутри дома не спасет от проблем, если внешние сети района давно отработали свой ресурс.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже другой", — подчеркнула Берещак.

По ее словам, подобные инвестиции часто оборачиваются не комфортом, а регулярными перебоями с водоснабжением и вечными раскопками под окнами.

