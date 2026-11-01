Жилой дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Арендаторы нередко вкладывают собственные средства в чужое жилье. Меняют сантехнику, переклеивают обои, обновляют пол или даже проводят капитальный ремонт. По окончании срока аренды возникает вопрос: должен ли владелец компенсировать эти расходы и можно ли вернуть хотя бы часть вложенных средств.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

Реклама

Должен ли владелец квартиры платить за ремонт арендатора

У владельца нет автоматической обязанности возвращать деньги за любой ремонт. Важно, какие именно работы выполнил жилец, согласовывал ли их хозяин и что стороны прописали в договоре аренды.

Согласно статье 819 Гражданского кодекса Украины, текущий ремонт жилья, как правило, осуществляет арендатор, если иное не предусмотрено договором. Капитальный ремонт, напротив, должен проводить арендодатель, если стороны не договорились об ином порядке.

В то же время, если собственник не проводит капитальный ремонт, из-за чего жильем невозможно пользоваться по назначению, арендатор имеет право самостоятельно организовать такие работы. В предусмотренных законом случаях он может зачесть их стоимость в счет арендной платы или потребовать возмещения расходов.

Читайте также:

Когда арендатор может требовать компенсацию за улучшение квартиры

Отдельные правила действуют в отношении улучшений арендуемого имущества. Статья 778 Гражданского кодекса предусматривает, что арендатор может изменять или улучшать арендуемую вещь только с согласия собственника.

Если собственник согласился на такие работы, арендатор имеет право требовать возмещения стоимости необходимых расходов или зачета их в счет арендной платы. Если улучшения можно отделить от квартиры без ее повреждения, арендатор имеет право забрать их с собой.

Другая ситуация возникает, когда арендатор самостоятельно произвел неотделимые улучшения без согласия собственника. В таком случае закон не предусматривает компенсации их стоимости. Например, если жилец без согласования изменил планировку или выполнил работы, которые невозможно отделить от жилья без повреждения, требовать возмещения расходов будет сложно.

Достаточно ли устной договоренности с хозяином

Одного разговора о ремонте может быть недостаточно, чтобы доказать право на компенсацию. Важно различать разрешение на выполнение работ и договоренность о том, кто за них будет платить.

Этот вопрос отдельно рассмотрел Верховный Суд в постановлении от 5 августа 2026 года по делу № 918/1098/25. Спор касался аренды нежилых помещений между юридическими лицами, поэтому его обстоятельства нельзя автоматически переносить на каждую ситуацию с арендой квартиры.

Суд подчеркнул, что осведомленность арендодателя о ремонте, отсутствие возражений или продление арендных отношений сами по себе не доказывают согласия на улучшение. Также разрешение на проведение работ не означает автоматической обязанности компенсировать их стоимость.

Поэтому арендатору следует заранее согласовать с арендодателем перечень работ, бюджет, порядок оплаты и возможность возврата средств. Лучше всего зафиксировать договоренность в договоре или дополнительном соглашении, а также сохранять переписку, чеки, квитанции и акты выполненных работ.

Как арендатору вернуть деньги за ремонт квартиры

Если собственник одобрил улучшения и стороны договорились о компенсации, арендатор может обратиться к нему с требованием вернуть средства или зачесть расходы в счет арендной платы. Для этого необходимо иметь доказательства согласования работ и фактических расходов.

Если владелец отказывается платить, а договоренность была зафиксирована документально, арендатор может защищать свои права в суде. При этом исход спора будет зависеть от условий договора, характера выполненных работ и доказательств, которые сможет предоставить каждая из сторон.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если после покупки квартиры отменили государственную регистрацию права собственности. В такой ситуации новый владелец может столкнуться с трудностями при распоряжении недвижимостью. Чтобы защитить свои права, важно выяснить причины отмены регистрации и правильно выбрать способ обжалования.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дома лучше сохраняют тепло зимой — кирпичные, газоблочные или деревянные. Материал стен влияет на теплоизоляцию, но не гарантирует низких затрат на отопление. Перед покупкой частного дома стоит проверить утепление крыши, стен, окон и пола, а также попросить счета за отопление.