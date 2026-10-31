Солнечные панели на доме. Фото: УНИАН

Украинские многоэтажные дома могут получить миллионы гривен на установку солнечных панелей, генераторов и тепловых насосов. Государство компенсирует часть расходов в рамках программы "ГрінДіМ", а для отдельных проектов сумма гранта может достигать 7 млн грн. Однако деньги предоставляются не каждому жильцу отдельно, а объединениям совладельцев и жилищным кооперативам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд энергоэффективности.

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Сколько денег можно получить по программе "ГрінДІМ"

Государственную программу реализует Фонд энергоэффективности. Ее цель — помочь многоквартирным домам стать менее зависимыми от централизованного электроснабжения и обеспечить работу важных инженерных систем во время отключений.

Размер компенсации зависит от оборудования, которое планирует установить дом:

генератор — 50 % стоимости, но не более 1 млн грн;

солнечная электростанция или установка для хранения энергии — 70 % стоимости, но не более 4 млн грн;

тепловой насос — 70 % стоимости, но не более 2 млн грн.

Если общая площадь дома меньше 8 000 кв. м, максимальный грант на солнечную электростанцию или установку хранения энергии составляет 2 млн грн.

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При этом ОСМД могут объединить несколько мероприятий. Если в доме одновременно устанавливаются солнечная электростанция или система накопления энергии, генератор и тепловой насос, общая сумма гранта может достигать 7 млн грн.

Важно, что компенсация выплачивается после реализации проекта и проверки документов Фондом. То есть сначала ОСМД должно организовать закупку и установку оборудования, а затем получить возмещение.

Кто может получить деньги на оборудование дома

Участие в программе доступно объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), которые созданы и работают в соответствии с законодательством Украины.

Программа распространяется на территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, территорий активных боевых действий и других населенных пунктов, определенных правилами Фонда.

Отдельный владелец квартиры не может самостоятельно обратиться за грантом на приобретение оборудования. Сначала жильцы должны согласовать совместный проект и определить, какое именно оборудование необходимо дому.

Например, если во время отключений электроэнергии не работают лифты, насосы или системы освещения, ОСМД может рассмотреть возможность установки генератора или солнечной электростанции с накопителем энергии.

Как подать заявку на государственную компенсацию

Чтобы получить финансирование, ОСМД или ЖСК должны пройти несколько этапов.

Сначала необходимо определить необходимое оборудование, выбрать поставщика и получить предварительную смету. После этого совладельцы проводят общее собрание и принимают решение об участии в программе. Если это позволяет устав, соответствующее решение может принять правление ОСМД.

Далее необходимо подготовить пакет документов. В частности, понадобятся:

выписка из протокола общего собрания или заседания правления;

документ со сведениями об общей площади дома;

справка о надежности крыши, если планируется установка солнечной электростанции;

фотографии дома и мест будущей установки оборудования;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, подающего заявку;

документ, подтверждающий его полномочия.

Заявку вместе с документами необходимо отправить в электронном виде по адресу doc@eefund.org.ua. Фонд рассматривает ее в течение пяти дней.

После одобрения заявки ОСМД может приобрести оборудование, организовать его установку и ввод в эксплуатацию. Когда работы завершены, необходимо подать вторую заявку — о завершении проекта. К ней прилагают расходную накладную, документы из банка-партнера, паспорта на оборудование и фотографии результата.

После проверки и одобрения документов Фонд перечисляет компенсацию на счет ОСМД или ЖСК в банке-партнере.

Придется ли жильцам доплачивать за оборудование

Программа не предусматривает полного покрытия всех расходов на энергооборудование. Часть стоимости ОСМД должно профинансировать самостоятельно.

Например, если солнечная электростанция стоит 1 млн грн, при условии соответствия расходов требованиям программы государство может компенсировать 700 тыс. грн. Остальные 300 тыс. грн необходимо обеспечить за счет собственного взноса объединения или других доступных источников финансирования.

Для генератора стоимостью 500 тыс. грн компенсация составит до 250 тыс. грн, а остальную сумму придется покрыть самостоятельно.

В то же время ОСМД могут воспользоваться льготными кредитами для финансирования собственного взноса. Поэтому жильцам стоит заранее просчитать общую стоимость оборудования, возможную компенсацию и сумму, которую нужно будет собрать.

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