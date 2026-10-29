Жилой дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности за незаконное оказание посреднических услуг в сфере недвижимости. Эта инициатива может изменить правила работы риелторов, а покупателям, продавцам и арендаторам жилья стоит знать, как защитить себя от необоснованных требований об оплате услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Что предлагают изменить для риэлторов

28 октября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16192. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины в части незаконной деятельности по оказанию посреднических услуг в сфере недвижимости.

Документ касается работы посредников на рынке жилья. В то же время по состоянию на 29 октября законопроект находится на начальном этапе рассмотрения, поэтому новые правила еще не действуют.

Конкретные основания для уголовной ответственности и возможные санкции необходимо сверить с полным текстом документа. Сам факт регистрации законопроекта не означает, что риелторов уже могут наказывать по новым правилам.

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Может ли риэлтор требовать деньги без договора

При продаже, покупке или аренде жилья посредник может помогать в поиске клиентов, организовывать просмотры и сопровождать заключение соглашений. Однако до начала сотрудничества важно выяснить, какие именно услуги он будет предоставлять и сколько они будут стоить.

Отсутствие письменного договора само по себе не означает, что риэлтор ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать оплату. В случае спора могут учитываться договоренности сторон, доказательства оказания услуг и другие обстоятельства.

Чтобы избежать недоразумений, стоит зафиксировать условия сотрудничества в письменной форме. В документе желательно указать перечень услуг, размер комиссии, порядок расчетов и момент, когда возникает обязанность оплатить работу.

Как не потерять деньги при сотрудничестве с риэлтором

Владельцам жилья, покупателям и арендаторам следует соблюдать несколько правил, которые помогут снизить риск финансовых споров:

Уточните размер комиссии. До начала работы выясните, кто должен платить за услуги — продавец, покупатель, арендодатель или арендатор.

Зафиксируйте договоренности в письменной форме. Укажите, что именно должен сделать риэлтор, сколько будет стоить его работа и на каких условиях нужно платить.

Не соглашайтесь на непонятные платежи. Если посредник требует дополнительные деньги, попросите объяснить, за какую услугу начислена сумма.

Сохраняйте переписку и квитанции. Сообщения, платежные документы и другие подтверждения могут помочь доказать обстоятельства договоренности в случае конфликта.

Проверяйте документы на недвижимость. Перед заключением сделки убедитесь, что продавец имеет право распоряжаться жильем, а сведения об объекте соответствуют данным государственных реестров.

Если риэлтор требует оплату, на которую клиент не соглашался, не стоит спешить с переводом средств. Сначала нужно проверить условия договоренности и попросить обосновать требование.

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