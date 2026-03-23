Рынок аренды квартир в Украине существенно вырос за последний год

Рынок аренды жилья в Украине за последний год заметно изменился. В большинстве крупных городов цены на однокомнатные квартиры выросли, иногда довольно резко. Наибольший скачок зафиксирован в Харькове, что выглядит нетипично, учитывая предыдущие годы. В целом ситуация свидетельствует о постепенном восстановлении спроса и перераспределении арендаторов между городами.

Харьков стал лидером по темпам роста, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала ЛУН. За год аренда 1-комнатной квартиры подорожала примерно на 50% и по состоянию на 23 марта составляет в среднем 6 000 грн. Это один из самых низких уровней в стране, но именно здесь динамика самая заметная.

Где еще подорожала аренда квартир

Существенный рост также зафиксирован в других городах:

Ужгород — +31%;

Черкассы — +30%;

Кропивницкий — +29%;

Тернополь — +26%;

Одесса — +25%.

Заметный, но более сдержанный рост произошел в Полтаве, Виннице, Ивано-Франковске и Хмельницком. Во Львове цены поднялись лишь на 7%, что может свидетельствовать о насыщении рынка.

Где подешевела аренда квартир

Снижение цен в 2026-м — это скорее исключение. В Сумах аренда просела на четверть, что вполне понятно из-за рисков безопасности.

А вот столица удивила символическим "минусом" в 3%. Это не обвал, а скорее здоровая коррекция: после длительного роста собственники наконец-то спустились на землю, чтобы не держать квартиры пустыми.

Сколько стоит аренда квартиры

Сегодня разброс цен на однокомнатные квартиры просто колоссальный — от скромных 6 000 до солидных 22 000 гривен. Пальму первенства держит Ужгород, где за комфорт просят более 22 тысяч. Следом идут Львов и Киев.

На другом полюсе — Харьков, Николаев и Сумы, где все еще можно найти жилье по цене "ужина в ресторане".

Цены на аренду однушки. Графика: ЛУН

Какие изменения ожидают рынок аренды жилья

Нынешняя налоговая нагрузка на аренду жилья в 23% фактически загоняет этот рынок в тупик, ведь официально такие доходы декларирует мизерное количество владельцев, напомнила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — подчеркнула она.

Вместо давления и новых штрафов профильный комитет предлагает действовать через экономические стимулы, чтобы арендодателям стало выгодно "выйти из тени". Логика проста: адекватная ставка налога обеспечит владельцам юридическую защиту без страха перед проверками.

При этом власти предостерегают от попыток искусственно ограничивать стоимость жилья, ведь, по словам Шуляка, "как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам". В итоге ставку делают на свободные рыночные отношения, где государство выступает помощником, а не строгим контролером.

