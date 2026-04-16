Аренда жилья в Украине: в каком городе наибольший спрос на квартиры

Многоэтажки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинский рынок недвижимости демонстрирует удивительную динамику, которая противоречит прогнозам прошлых лет. Спрос на аренду жилья не просто вырос, а коренным образом перераспределился между регионами, создавая аномальную конкуренцию там, где ее раньше не ожидали. Наибольшую активность сегодня проявляют арендаторы в городах, ставших тыловыми хабами или центрами обеспечения фронта.

В результате конкуренция за квартиры в части регионов в марте 2026 года резко возросла, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные аналитиков OLX Недвижимость.

Где наибольший спрос на аренду жилья

Настоящим лидером по интенсивности запросов неожиданно стало Запорожье. Здесь на одно объявление о сдаче однокомнатной квартиры приходится почти 40 реальных откликов — это вчетверо больше, чем мы видели прошлой весной.

"Наиболее заметный рост фиксируется в прифронтовых и части центральных городов. Это связано со спросом со стороны военных и ограниченным предложением жилья. В крупных городах наблюдается снижение активности из-за факторов безопасности", — объясняют ситуацию аналитики.

Высокие показатели также в Харькове — около 30 откликов, и в Сумах и Житомире — примерно по 25.

Спрос на аренду в крупных городах

В отличие от регионов, крупные города потеряли часть активности. В Киеве, Львове, Одессе и Днепре спрос держится на уровне 11-15 откликов на объявление.

При этом динамика разная:

во Львове спрос вырос примерно на 40%;

в Днепре — незначительный рост;

в Одессе и Киеве — заметное снижение.

Специалисты объясняют такой разнобой рисками безопасности и сезонными колебаниями.

Спрос на разные типы квартир

Наибольший интерес традиционно сосредоточен в сегменте однокомнатного и двухкомнатного жилья. В двухкомнатных квартирах:

Запорожье и Харьков — до 37-38 отзывов;

Сумы — спад спроса несмотря на высокий уровень;

центральные города — стабильные показатели.

Трехкомнатное жилье менее популярно, но в отдельных городах спрос также вырос. Например, в Запорожье — почти 30 откликов на объявление.

Спрос на аренду квартир. Графика: OLX Недвижимость

Где самая дорогая аренда жилья

Самым неожиданным лидером по ценам стал Ужгород. Именно здесь, по состоянию на 15 апреля 2026 года, по данным портала ЛУН, аренда превысила уровень столицы.

Средние цены на однокомнатные квартиры:

Ужгород — около 21 900 грн;

Киев — около 17 000 грн;

Львов — около 18 000 грн.

Двухкомнатные квартиры в Ужгороде достигают более 37 тысяч гривен в месяц.

"Ограниченное предложение вместе с высоким спросом формирует постоянное ценовое давление", — отмечают аналитики.

Цены на аренду 1-комнатных квартир. Графика: ЛУН

В то же время самое дешевое жилье предлагают в Харькове — примерно от 6 500 грн, а также в Сумах и Николаеве.

