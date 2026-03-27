Ринок оренди житла змінився і приніс українцям нові можливості доходу

Ринок оренди нерухомості в Україні залишається одним із небагатьох інструментів, що дозволяє отримувати стабільний дохід. Попит на компактні квартири не знижується, особливо поблизу великих міст. Водночас змінюється сама стратегія інвестування — дедалі більше уваги приділяють передмістю та ліквідності об’єктів.

У 2026 році перемагає не той, у кого більше метрів, а той, хто вміє рахувати ліквідність, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

За її словами, оренда залишається однією з найпростіших моделей пасивного доходу. Головне правило — купувати не "для себе", а під орендаря. Йдеться про компактні, функціональні квартири з базовим ремонтом, які легко здати без простоїв.

Куди інвестувати в нерухомість біля Києва

За словами Берещак, ключ успіху — у правильному виборі локації. Якщо раніше всі дороги вели в центр Києва, то зараз фокус змістився на передмістя. Тому за обмеженого бюджету краще обрати якісну новобудову в сателіті, ніж вторинку в столиці.

"Якщо б в мене було, наприклад, 50 тисяч доларів для інвестицій в нерухомість, мені, на жаль, не вистачить придбати житловий фонд, якому 15-20 років. Але я знаю, що я зроблю. Я проінвестую в ліквідний варіант в передмісті Києва. В новобудову", — наголосила вона.

Зокрема, інвестори дедалі частіше дивляться на Гатне, Чабани чи Вишневе. Це напрямки, де розвивається власна екосистема.

"Це будуть невеликі комплекси на кілька будинків з невеликою такою екосистемою, інфраструктурою. Це не будуть міста в містах", — підкреслила Берещак.

Формат має значення

Мало просто обрати локацію — треба розуміти, як ви будете ці метри "продавати". Довгострокова оренда дає спокій, але середньострокові чи подобові моделі приносять відчутно більше, якщо ви готові до активного управління.

Берещак радить не боятися гнучких стратегій.

"Я би інвестувала туди і розглянула для себе орендну стратегію. Це варіант, коли ви здаєте свою нерухомість в форматі або подобової оренди, або середньострокової", — наголосила експертка.

Ключова перевага — можливість швидше окупити інвестицію, особливо в передмісті з нижчим порогом входу.

Часті питання

Який податок при купівлі квартири в новобудові в Україні?

При купівлі житла в новобудові покупець зазвичай сплачує лише 1% від вартості об'єкта до Пенсійного фонду. Додатково варто врахувати витрати на послуги нотаріуса та адміністративні збори за реєстрацію права власності.

Скільки коштує оформити право власності на квартиру в новобудові?

Основні витрати включають адміністративний збір за реєстрацію — 330 грн (за 5 робочих днів). За терміновість (2 години) доведеться сплатити 16 640 грн. Послуги нотаріуса за супровід та перевірку документів стартують від 8 000-12 000 грн. Також враховуйте 1% збору до Пенсійного фонду від вартості житла.