Рынок аренды жилья изменился и принес украинцам новые возможности дохода

Дата публикации 27 марта 2026 14:32
Гривны и доллары на столе. Фото: Новости.LIVE

Рынок аренды недвижимости в Украине остается одним из немногих инструментов, позволяющих получать стабильный доход. Спрос на компактные квартиры не снижается, особенно вблизи крупных городов. В то же время меняется сама стратегия инвестирования — все больше внимания уделяют пригороду и ликвидности объектов.

В 2026 году побеждает не тот, у кого больше метров, а тот, кто умеет считать ликвидность, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

По ее словам, аренда остается одной из самых простых моделей пассивного дохода. Главное правило — покупать не "для себя", а под арендатора. Речь идет о компактных, функциональных квартирах с базовым ремонтом, которые легко сдать без простоев.

Куда инвестировать в недвижимость возле Киева

По словам Берещак, ключ успеха — в правильном выборе локации. Если раньше все дороги вели в центр Киева, то сейчас фокус сместился на пригород. Поэтому при ограниченном бюджете лучше выбрать качественную новостройку в сателлите, чем вторичку в столице.

"Если бы у меня было, например, 50 тысяч долларов для инвестиций в недвижимость, мне, к сожалению, не хватит приобрести жилой фонд, которому 15-20 лет. Но я знаю, что я сделаю. Я проинвестирую в ликвидный вариант в пригороде Киева. В новостройку", — подчеркнула она.

В частности, инвесторы все чаще смотрят на Гатное, Чабаны или Вишневое. Это направления, где развивается собственная экосистема.

"Это будут небольшие комплексы на несколько домов с небольшой такой экосистемой, инфраструктурой. Это не будут города в городах", — подчеркнула Берещак.

Формат имеет значение

Мало просто выбрать локацию — надо понимать, как вы будете эти метры "продавать". Долгосрочная аренда дает спокойствие, но среднесрочные или посуточные модели приносят ощутимо больше, если вы готовы к активному управлению.

Берещак советует не бояться гибких стратегий.

"Я бы инвестировала туда и рассмотрела для себя арендную стратегию. Это вариант, когда вы сдаете свою недвижимость в формате или посуточной аренды, или среднесрочной", — отметила эксперт.

Ключевое преимущество — возможность быстрее окупить инвестицию, особенно в пригороде с более низким порогом входа.

Как сообщали Новини.LIVE, многие владельцы считают, что старый договор с печатью БТИ гарантирует полную безопасность недвижимости, хотя юридически это право действительно остается за вами. Однако в 2026 году чисто "бумажная" регистрация все чаще создает неожиданные препятствия, которые вытекают именно тогда, когда нужно быстро оформить сделку или наследство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине продолжается период подачи деклараций, который в 2026 году требует отчетности даже за полученную в наследство или проданную недвижимость. Важно учитывать, что при определенных условиях совокупные налоговые начисления могут быть достаточно обременительными, достигая 23% от оценочной стоимости имущества.

Частые вопросы

Какой налог при покупке квартиры в новостройке в Украине?

При покупке жилья в новостройке покупатель обычно платит только 1% от стоимости объекта в Пенсионный фонд. Дополнительно стоит учесть расходы на услуги нотариуса и административные сборы за регистрацию права собственности.

Сколько стоит оформить право собственности на квартиру в новостройке?

Основные расходы включают административный сбор за регистрацию — 330 грн (за 5 рабочих дней). За срочность (2 часа) придется оплатить 16 640 грн. Услуги нотариуса за сопровождение и проверку документов стартуют от 8 000-12 000 грн. Также учитывайте 1% сбора в Пенсионный фонд от стоимости жилья.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
