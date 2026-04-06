Аренда жилья в Украине: в каких областях спрос вырос на треть

Женщина подписывает договор аренды жилья. Фото: Новини.LIVE

Рынок аренды жилья в Украине весной 2026 года демонстрирует неожиданные изменения. Традиционные "тихие" регионы постепенно теряют интерес арендаторов, тогда как центральные и даже прифронтовые области стремительно набирают популярность. Такое перераспределение спроса сигнализирует о новых приоритетах украинцев.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал DIM.RIA, в марте 2026 года наибольший рост интереса зафиксирован в нескольких областях. Сумская область добавила 36% запросов, Черкасская — 34%, Черниговская и Херсонская — по 32%, Полтавская — 31%.

Одновременно западные области начали терять позиции. Закарпатье показало спад спроса на 7%. Даже в Запорожской области интерес снизился на 5%, несмотря на сложную ситуацию. Это означает, что фактор "вдали от фронта" уже не является определяющим.

Дефицит жилья в регионах

Серьезной проблемой стал дисбаланс между спросом и предложением. В некоторых областях количество объявлений росло, в частности в Черниговской (+32%) и Черкасской (+21%) областях. В то же время в Житомирской области предложение упало на 11%, а в Запорожской - сразу на 28%. В результате там формируется острый дефицит.

Наибольшая конкуренция сейчас именно в проблемных регионах. В Запорожской области на одну квартиру претендуют в среднем 18 человек. Для сравнения, в Киеве ситуация значительно спокойнее — всего около 3 арендаторов на одно жилье.

Цены на аренду квартир

Цены на аренду 1-комнатной квартиры также изменились. Киев больше не является безоговорочным лидером — средняя аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 22 тысячи гривен, как и в Закарпатской области.

Самое дешевое жилье — в Харьковской области, примерно 5,5 тысяч гривен.

Цены на аренду однушки в Украине. Графика: DIM.RIA

В столице разница между районами остается значительной: от 10 тысяч в Деснянском до 22,5 тысяч в Печерском.

Стоимость аренды жилья в Киеве. Графика: DIM.RIA

Аналитики отмечают, что рынок аренды входит в фазу нового равновесия. Спрос все больше ориентируется не только на безопасность, но и на доступность жилья и возможности для жизни и работы.

Что еще стоит знать украинцам

Аренда остается одной из самых простых моделей пассивного дохода, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE. Главное правило успеха - покупать квартиру под запросы будущего арендатора, а не опираясь на собственные предпочтения.

Вместо огромных площадей лучше фокусироваться на компактном и функциональном жилье, которое всегда пользуется спросом. Эксперт убеждена, что стоит быть открытым к различным подходам.

"Я бы рассмотрела для себя арендную стратегию в формате или посуточной аренды, или среднесрочной", — отмечает она.

Такой гибкий формат позволяет значительно быстрее вернуть вложенные средства, хотя и требует большей вовлеченности в процессы управления. В конце концов, выбор между спокойствием долгосрочной аренды и высокими доходами активных моделей зависит от ваших финансовых целей.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году фискальная служба продолжает активно контролировать доходы украинцев от сдачи жилья в аренду, что заставляет владельцев выходить из "тени". Хотя легализация доходов кажется формальностью, игнорирование юридических тонкостей часто становится причиной неожиданных штрафных санкций. Официальная отчетность становится необходимым стандартом, однако она требует внимательности к деталям, чтобы избежать лишних проблем с законом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют кардинально обновить жилищную стратегию, отказавшись от устаревших очередей в пользу европейской модели социальной аренды. Вместо неэффективных льгот государство пытается внедрить цивилизованный рыночный механизм, который сделает крышу над головой более доступной. Это реальный шанс заменить призрачные обещания приватизации работающим инструментом, который уже десятилетиями доказывает свою эффективность на Западе.