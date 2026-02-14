Земля в элитном Буковеле — за сколько готовы продать участки владельцы

Рынок земли в Буковеле — какие цены установили владельцы участков
Покупка участка в районе курорта Буковель давно перестала быть историей об огороде или даче. Сегодня это инвестиция в туристический бизнес или частную резиденцию с перспективой роста стоимости.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько же стоит земля в Буковеле.
Купить землю в Полянице недорого
В самой Полянице найти дешевую землю почти невозможно. Наиболее доступные варианты — на окраинах или в направлении Яблуницы.
По состоянию на 14 февраля 2026 года, по данным портала OLX, цены стартуют примерно от 1 500-2 500 долларов за сотку.
За такие средства стоит быть готовым к:
- сложному заезду или отсутствию асфальта;
- необходимости подводить электричество самостоятельно;
- участку на склоне.
Впрочем, панорама на горы часто компенсирует инфраструктурные неудобства.
Средняя цена сотки земли в Буковеле
Самый популярный сегмент — в радиусе нескольких километров от курорта. В 2026 году в селах Микуличин, Татаров и центральной части Яблуницы цена колеблется в пределах 3 500-6 000 долларов за сотку.
Это идеальный вариант для строительства частного коттеджа или небольшого гостевого домика. Здесь обычно уже есть рядом электросети, а соседи активно застраиваются.
Стоимость земли возле подъемников Буковеля
Самые дорогие предложения — вблизи подъемников и туристической инфраструктуры. Здесь цены стартуют от 8 000 долларов за сотку и могут превышать 15 000, а иногда и выше, если участок имеет коммерческое назначение под крупный отель.
Фактически вы платите за локацию, где аренда окупит инвестиции за считанные годы.
Ранее мы рассказывали, что конец зимы считается лучшим временем для горнолыжного отдыха благодаря стабильному снежному покрову. Однако учтите, что Буковель сейчас переполнен туристами, а стоимость отелей бьет все рекорды. Но есть села, где владельцы сдают жилье за не все деньги мира.
Также узнайте, когда в Буковеле стартует низкий сезон, когда падают цены не только на развлечения и еду, но и на проживание в отелях или частных усадьбах.
Читайте Новини.LIVE!