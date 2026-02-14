Земля в элитном Буковеле — за сколько готовы продать участки владельцы

Буковель зимой. Фото: journeys6senses.com

Покупка участка в районе курорта Буковель давно перестала быть историей об огороде или даче. Сегодня это инвестиция в туристический бизнес или частную резиденцию с перспективой роста стоимости.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько же стоит земля в Буковеле.

В самой Полянице найти дешевую землю почти невозможно. Наиболее доступные варианты — на окраинах или в направлении Яблуницы.

По состоянию на 14 февраля 2026 года, по данным портала OLX, цены стартуют примерно от 1 500-2 500 долларов за сотку.

За такие средства стоит быть готовым к:

сложному заезду или отсутствию асфальта;

необходимости подводить электричество самостоятельно;

участку на склоне.

Впрочем, панорама на горы часто компенсирует инфраструктурные неудобства.

Земельный участок в с.Яблуница за 1 600 долларов. Фото: olx

Средняя цена сотки земли в Буковеле

Самый популярный сегмент — в радиусе нескольких километров от курорта. В 2026 году в селах Микуличин, Татаров и центральной части Яблуницы цена колеблется в пределах 3 500-6 000 долларов за сотку.

Это идеальный вариант для строительства частного коттеджа или небольшого гостевого домика. Здесь обычно уже есть рядом электросети, а соседи активно застраиваются.

Земельный участок в с.Яблуница за 4 000 долларов. Фото: olx

Стоимость земли возле подъемников Буковеля

Самые дорогие предложения — вблизи подъемников и туристической инфраструктуры. Здесь цены стартуют от 8 000 долларов за сотку и могут превышать 15 000, а иногда и выше, если участок имеет коммерческое назначение под крупный отель.

Фактически вы платите за локацию, где аренда окупит инвестиции за считанные годы.

Земельный участок в Буковеле за 12 900 долларов. Фото: olx

Ранее мы рассказывали, что конец зимы считается лучшим временем для горнолыжного отдыха благодаря стабильному снежному покрову. Однако учтите, что Буковель сейчас переполнен туристами, а стоимость отелей бьет все рекорды. Но есть села, где владельцы сдают жилье за не все деньги мира.

Также узнайте, когда в Буковеле стартует низкий сезон, когда падают цены не только на развлечения и еду, но и на проживание в отелях или частных усадьбах.