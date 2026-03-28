Ринок житла на столичному Печерську завмер і відкрив нові ризики

Будинки у центрі Києва.

Ринок житла у Києві на Печерську залишається одним із найбільш закритих і складних для прогнозування. Попри статус елітного району, первинна нерухомість тут фактично не розвивається. Девелопери обережні, а інвестори вибіркові.

У березні 2026 року ситуація більше нагадує період очікування, ніж активного зростання, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Печерськ щодо первинного ринку обмеженний. У нас не так багато майданчиків, які вільні", — каже вона.

Фактично нове будівництво тут майже не стартує. Земля використана, а реновація у воєнний період майже не розглядається. Частина проєктів, які формально запущені, залишаються замороженими.

"Ті майданчики, які вже стартували, вони не будуються, давайте нехай вони хоча б почнуть розморожуватися", — зазначає експертка.

Ціни на квартири у Києві

За її словами, в середньому по Києву квадрат у класі "комфорт+" коштує близько 1 300 доларів. Це означає, що базова квартира 50 кв. м обійдеться приблизно у 65 тисяч доларів, але не в центрі.

На Печерську ціни значно вищі, проте вони формуються не лише локацією. Важливу роль відіграє стадія будівництва та концепція житлового комплексу.

"Все залежить від життєвого циклу комплексу і екосистеми, яку створює девелопер", — пояснює Берещак.

Середні ціни на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Ризики купівлі квартири у новобудові

Ключова проблема — затримки. Середній термін введення в експлуатацію сьогодні становить 18-24 місяці понад запланований.

"Люди, які віддали кошти 24 місяці тому, все ще в очікуванні власних ключів", — наголошує Берещак.

Таким чином, додає вона, Печерськ зберігає статус престижної локації, але ринок тут фактично звужується. Попит є, але він стикається з дефіцитом пропозиції, що формує вибіркове зростання і високі ризики для інвестора.

Як повідомляли Новини.LIVE, зараз багато хто вагається щодо купівлі житла в Україні, зважуючи воєнні ризики проти бажання мати власний дім. Поки одні чекають ідеального моменту, інші вже укладають угоди, адже ринок нерухомості зумів пристосуватися до сьогоднішніх викликів.

Також Новини.LIVE розповідали, що вітчизняний ринок житла демонструє впевнену позитивну динаміку та поступове пожвавлення. У лютому 2026 року покупці стали активнішими, що в низці регіонів уже спровокувало реальне здорожчання квадратних метрів.

Часті питання

Де найкраще купити квартиру в Києві?

Вибір залежить від мети. Для бізнесу та активного життя лідирує Печерськ завдяки престижності та інфраструктурі. Якщо шукаєте спокій і зелені зони, зверніть увагу на Голосіїв або Оболонь. Для бюджетних інвестицій у новобудови з гарним транспортним сполученням оптимальним залишається лівий берег, зокрема Дарницький район.

На що дивитись під час купівлі квартири у забудовника?

При купівлі квартири в забудовника найперше перевірте дозвіл на будівництво та цільове призначення землі. Переконайтеся, що об’єкт не фігурує в судових реєстрах. Оцініть репутацію девелопера за кількістю вчасно зданих будинків. Також уважно вивчіть умови договору щодо термінів введення в експлуатацію та процедури передачі права власності на житло.