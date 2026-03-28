Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ринок житла на столичному Печерську завмер і відкрив нові ризики

Ринок житла на столичному Печерську завмер і відкрив нові ризики

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 11:22
Будинки у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Ринок житла у Києві на Печерську залишається одним із найбільш закритих і складних для прогнозування. Попри статус елітного району, первинна нерухомість тут фактично не розвивається. Девелопери обережні, а інвестори вибіркові. 

У березні 2026 року ситуація більше нагадує період очікування, ніж активного зростання, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Печерськ щодо первинного ринку обмеженний. У нас не так багато майданчиків, які вільні", — каже вона.

Фактично нове будівництво тут майже не стартує. Земля використана, а реновація у воєнний період майже не розглядається. Частина проєктів, які формально запущені, залишаються замороженими.

"Ті майданчики, які вже стартували, вони не будуються, давайте нехай вони хоча б почнуть розморожуватися", — зазначає експертка.

За її словами, в середньому по Києву квадрат у класі "комфорт+" коштує близько 1 300 доларів. Це означає, що базова квартира 50 кв. м обійдеться приблизно у 65 тисяч доларів, але не в центрі.

На Печерську ціни значно вищі, проте вони формуються не лише локацією. Важливу роль відіграє стадія будівництва та концепція житлового комплексу.

"Все залежить від життєвого циклу комплексу і екосистеми, яку створює девелопер", — пояснює Берещак.

 

Середні ціни на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Ризики купівлі квартири у новобудові

Ключова проблема — затримки. Середній термін введення в експлуатацію сьогодні становить 18-24 місяці понад запланований.

"Люди, які віддали кошти 24 місяці тому, все ще в очікуванні власних ключів", — наголошує Берещак.

Таким чином, додає вона, Печерськ зберігає статус престижної локації, але ринок тут фактично звужується. Попит є, але він стикається з дефіцитом пропозиції, що формує вибіркове зростання і високі ризики для інвестора.

Як повідомляли Новини.LIVE, зараз багато хто вагається щодо купівлі житла в Україні, зважуючи воєнні ризики проти бажання мати власний дім. Поки одні чекають ідеального моменту, інші вже укладають угоди, адже ринок нерухомості зумів пристосуватися до сьогоднішніх викликів. 

Також Новини.LIVE розповідали, що вітчизняний ринок житла демонструє впевнену позитивну динаміку та поступове пожвавлення. У лютому 2026 року покупці стали активнішими, що в низці регіонів уже спровокувало реальне здорожчання квадратних метрів.

Часті питання

Де найкраще купити квартиру в Києві?

Вибір залежить від мети. Для бізнесу та активного життя лідирує Печерськ завдяки престижності та інфраструктурі. Якщо шукаєте спокій і зелені зони, зверніть увагу на Голосіїв або Оболонь. Для бюджетних інвестицій у новобудови з гарним транспортним сполученням оптимальним залишається лівий берег, зокрема Дарницький район.

На що дивитись під час купівлі квартири у забудовника?

При купівлі квартири в забудовника найперше перевірте дозвіл на будівництво та цільове призначення землі. Переконайтеся, що об’єкт не фігурує в судових реєстрах. Оцініть репутацію девелопера за кількістю вчасно зданих будинків. Також уважно вивчіть умови договору щодо термінів введення в експлуатацію та процедури передачі права власності на житло.

забудовники купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації