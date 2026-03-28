Рынок жилья на столичном Печерске замер и открыл новые риски

Дома в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья в Киеве на Печерске остается одним из самых закрытых и сложных для прогнозирования. Несмотря на статус элитного района, первичная недвижимость здесь фактически не развивается. Девелоперы осторожны, а инвесторы избирательны.

В марте 2026 года ситуация больше напоминает период ожидания, чем активного роста, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Печерск в отношении первичного рынка ограничен. У нас не так много площадок, которые свободны", — говорит она.

Фактически новое строительство здесь почти не стартует. Земля использована, а реновация в военный период почти не рассматривается. Часть проектов, которые формально запущены, остаются замороженными.

"Те площадки, которые уже стартовали, они не строятся, давайте пусть они хотя бы начнут размораживаться", — отмечает эксперт.

Цены на квартиры в Киеве

По ее словам, в среднем по Киеву квадрат в классе "комфорт+" стоит около 1 300 долларов. Это означает, что базовая квартира 50 кв. м обойдется примерно в 65 тысяч долларов, но не в центре.

На Печерске цены значительно выше, однако они формируются не только локацией. Важную роль играет стадия строительства и концепция жилого комплекса.

"Все зависит от жизненного цикла комплекса и экосистемы, которую создает девелопер", — объясняет Берещак.

Средние цены на первичке Киева. Графика: ЛУН

Риски покупки квартиры в новостройке

Ключевая проблема — задержки. Средний срок ввода в эксплуатацию сегодня составляет 18-24 месяца сверх запланированного.

"Люди, которые отдали средства 24 месяца назад, все еще в ожидании собственных ключей", — отмечает Берещак.

Таким образом, добавляет она, Печерск сохраняет статус престижной локации, но рынок здесь фактически сужается. Спрос есть, но он сталкивается с дефицитом предложения, что формирует выборочный рост и высокие риски для инвестора.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас многие колеблются относительно покупки жилья в Украине, взвешивая военные риски против желания иметь собственный дом. Пока одни ждут идеального момента, другие уже заключают сделки, ведь рынок недвижимости сумел приспособиться к сегодняшним вызовам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что отечественный рынок жилья демонстрирует уверенную положительную динамику и постепенное оживление. В феврале 2026 года покупатели стали активнее, что в ряде регионов уже спровоцировало реальное подорожание квадратных метров.

Частые вопросы

Где лучше всего купить квартиру в Киеве?

Выбор зависит от цели. Для бизнеса и активной жизни лидирует Печерск благодаря престижности и инфраструктуре.

Если ищете спокойствие и зеленые зоны, обратите внимание на Голосеев или Оболонь. Для бюджетных инвестиций в новостройки с хорошим транспортным сообщением оптимальным остается левый берег, в частности Дарницкий район.

На что смотреть при покупке квартиры у застройщика?

При покупке квартиры у застройщика в первую очередь проверьте разрешение на строительство и целевое назначение земли. Убедитесь, что объект не фигурирует в судебных реестрах. Оцените репутацию девелопера по количеству вовремя сданных домов.

Также внимательно изучите условия договора относительно сроков ввода в эксплуатацию и процедуры передачи права собственности на жилье.