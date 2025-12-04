Видео
Рождественская елка Джона Бон Джови — что сделало ее уникальной

Рождественская елка Джона Бон Джови — что сделало ее уникальной

Дата публикации 4 декабря 2025 17:05
Елка Джона Бон Джови получила известность благодаря семейным украшениям (фото)
Джон Бон Джови. Фото: Reuters

Праздничные елки всегда отражают характер хозяев, и именно на этом акцент сделал Джон Бон Джови. Рождественское дерево певца полно ностальгических и традиционных элементов, что служит ярким примером.

Елка Бон Джови подчеркивает, почему персонализированные украшения стали главным трендом, возвращающим настоящие эмоции и значимость в праздничный декор, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Певец показал фото резного деревянного украшения с надписью Jon. Рядом висит и украшение Jesse - в честь его сына Джесси Бон Джови.

 

Рождественская елка Джона Бон Джови — что сделало ее уникальной - фото 1
Джон Бон Джови возле елки. Фото: jonbonjovi/Instagram

В центре внимания не столько традиционная цветовая гамма — красная, белая и золотая, — сколько именные украшения. Именно они делают дерево узнаваемым и не похожим ни на одно другое. Такой подход превращает классическую праздничную елку в семейную летопись, в которой каждая мелочь имеет значение.

Как персональные украшения меняют вид елки

Традиционные цвета всегда создают атмосферу уюта, но настоящая эстетика рождается из деталей.

Индивидуальные украшения способны:

  • добавить эмоциональности и тепла праздничному оформлению;
  • передать историю семьи;
  • создать ощущение аутентичности даже в классическом декоре.

Именно поэтому такие элементы становятся не трендом, а способом подчеркнуть уникальность, пишет издание.

Какие новые тренды в праздничном декоре возвращаются

По словам бренд-менеджера Ruggable в Европе Клаудии Кампманн, в этом году снова набирают популярность старинные и handmade-украшения.

"Традиционные рождественские украшения старой школы были воплощением праздничного настроения... люди оглядываются в свое детство в поисках вдохновения для украшений", — отмечает она.

В центре возвращения ретро-тенденций — ностальгия и желание создать праздники, которые будут иметь собственный характер.

Декораторы прогнозируют восстановление:

  • ярких сочетаний красного, зеленого и золотого;
  • мерцающих огоньков, которые раньше казались слишком простыми;
  • деревянных и текстильных handmade-элементов;
  • классических фигурок орехоколов.

Такие вещи не стремятся к идеальности — они создают историю и передают тепло поколений.

Для тех, кто планирует в будущем обновлять собственную праздничную традицию, такой подход станет примером, как совместить классику, семейные ценности и современный стиль без чрезмерной унификации.

Как сообщалось, с приходом праздничного сезона, когда сияют новогодние украшения, четко обозначилось главное дизайнерское веяние. В центре внимания — глубокий, благородный красный, символизирующий роскошь, уверенность и уют. Легендарная Сальма Хайек стала музой, вдохновившей на создание этого влиятельного цветового тренда.

Также мы рассказывали, что хотя ежегодно растет спрос на новые идеи праздничного декора, настоящий успех часто кроется в переосмыслении классики. Марта Стюарт, известная как королева домашнего уюта, продемонстрировала это, представив винтажную серебряную елку.

Рождество новогодняя елка зарубежные звезды Дизайн Семейные праздники
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
