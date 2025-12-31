Видео
Главная Рынок недвижимости Рождественский декор Бекхэмов поразил безупречным вкусом (видео)

Рождественский декор Бекхэмов поразил безупречным вкусом (видео)

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:05
Идеальный рождественский декор — чем поражает гостиная Дэвида и Виктории Бекхэмов (видео)
Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: Reuters

Создать праздничную атмосферу и одновременно сохранить стиль интерьера непросто. Рождественский декор часто переходит грань между уютом и чрезмерной яркостью. Гостиная Дэвида и Виктории Бекхэмов доказывает, что этого можно избежать.

Их пространство выглядит празднично, но не теряет ощущение сдержанной роскоши и гармонии, которая будет оставаться актуальной годами, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Рождественские украшения без перегрузки

Интерьер напоминает загородный дом или рождественскую хижину в горах. Здесь нет навязчивых украшений или кричащих цветов. Основу составляют глубокие, приглушенные оттенки, натуральное дерево и живые текстуры.

 

null
Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: victoriabeckham/Instagram

Именно они создают ощущение тепла, которое не требует лишних акцентов.

 

null
Виктория и Дэвид Бекхэм в гостиной. Фото: victoriabeckham/Instagram

Праздничные детали подобраны очень точно. Они не доминируют, а подчеркивают архитектуру пространства.

null
Виктория и Дэвид Бекхэм танцуют. Фото: victoriabeckham/Instagram

Среди ключевых элементов:

  • пышная гирлянда из хвои с деликатной подсветкой;
  • зимняя композиция из веток в большой керамической вазе;
  • минимальное количество декора из натуральных материалов.

Каждая деталь выглядит уместной и не теряет эстетики вне праздников. Гостиная Бекхэмов демонстрирует, что рождественский декор может быть частью интерьера, а не временным компромиссом. Пространство выглядит завершенным, уютным и одновременно универсальным.

Почему декор выглядит дорогим и уютным

Секрет заключается в простоте. Консольный столик с большой вазой сразу привлекает внимание, но не перегружает пространство. Деревянные поручни, украшенные гирляндой с теплым светом, добавляют тихой ностальгии и мягкости.

Основные принципы такого подхода:

  • ставка на натуральные текстуры;
  • ограниченная палитра цветов;
  • сезонные элементы без прямой праздничной символики.

Такой подход станет ориентиром для тех, кто стремится создавать праздники со вкусом и со взглядом в будущее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что золотистый декор, который долгое время клеймили как неактуальный мещанский шик, снова возглавляет интерьерные тренды — и роскошно украшенная елка Дженнифер Лопес стала лучшим тому подтверждением.

Также сообщалось, что на фоне привычной рождественской классики с зелеными елками и традиционным декором, праздничное дерево Джады Пинкетт-Смит поражает своей дерзостью и совершенно нетипичным видом.

Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм Дизайн новогодние игрушки Новый год 2026
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
