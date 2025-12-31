Идеальный рождественский декор — чем поражает гостиная Дэвида и Виктории Бекхэмов (видео)

Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: Reuters

Создать праздничную атмосферу и одновременно сохранить стиль интерьера непросто. Рождественский декор часто переходит грань между уютом и чрезмерной яркостью. Гостиная Дэвида и Виктории Бекхэмов доказывает, что этого можно избежать.

Их пространство выглядит празднично, но не теряет ощущение сдержанной роскоши и гармонии, которая будет оставаться актуальной годами, пишет издание Homes & Gardens.

Рождественские украшения без перегрузки

Интерьер напоминает загородный дом или рождественскую хижину в горах. Здесь нет навязчивых украшений или кричащих цветов. Основу составляют глубокие, приглушенные оттенки, натуральное дерево и живые текстуры.

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: victoriabeckham/Instagram

Именно они создают ощущение тепла, которое не требует лишних акцентов.

Виктория и Дэвид Бекхэм в гостиной. Фото: victoriabeckham/Instagram

Праздничные детали подобраны очень точно. Они не доминируют, а подчеркивают архитектуру пространства.

Виктория и Дэвид Бекхэм танцуют. Фото: victoriabeckham/Instagram

Среди ключевых элементов:

пышная гирлянда из хвои с деликатной подсветкой;

зимняя композиция из веток в большой керамической вазе;

минимальное количество декора из натуральных материалов.

Каждая деталь выглядит уместной и не теряет эстетики вне праздников. Гостиная Бекхэмов демонстрирует, что рождественский декор может быть частью интерьера, а не временным компромиссом. Пространство выглядит завершенным, уютным и одновременно универсальным.

Почему декор выглядит дорогим и уютным

Секрет заключается в простоте. Консольный столик с большой вазой сразу привлекает внимание, но не перегружает пространство. Деревянные поручни, украшенные гирляндой с теплым светом, добавляют тихой ностальгии и мягкости.

Основные принципы такого подхода:

ставка на натуральные текстуры;

ограниченная палитра цветов;

сезонные элементы без прямой праздничной символики.

Такой подход станет ориентиром для тех, кто стремится создавать праздники со вкусом и со взглядом в будущее.

