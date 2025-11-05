Відео
Україна
Різниця відчутна — що дешевше за іпотеку у Чехії

Різниця відчутна — що дешевше за іпотеку у Чехії

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:12
Оновлено: 14:03
Житло у Чехії — чому оренда дешевша за іпотеку у 2025 році
Будинки у Празі. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в Чехії у третьому кварталі 2025 року знову продемонстрував зростання. Попри подорожчання, оренда все ще залишається значно вигіднішою, ніж купівля квартири в іпотеку. Головна причина — високі процентні ставки та дефіцит доступних кредитів.

Навіть за нинішніх умов мешканці великих міст Чехії частіше обирають оренду, адже витрати на неї суттєво нижчі за щомісячні платежі за іпотекою, пише 420on.cz із посиланням на дані платформи UlovDomov.cz.

Читайте також:

Ціни на оренду житла у Чехії

За даними ринку, оренда квартир у Чехії за рік подорожчала на 3-14%. Найбільше зростання зафіксували у Празі, де попит на просторі квартири під час студентського сезону підняв ціни майже на чверть.

Вартість оренди у Чехії:

  • у Празі оренда 2+kk сягнула 24 600 крон (1 000 євро);
  • у Брно — близько 20 000 крон (820 євро);
  • в Остраві — 8 900 крон (360 євро) за 1+kk;
  • у Пльзені та Оломоуці — не більше 10% зростання.

Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири — від 20 000 крон у регіонах до 37 000 крон (1 500 євро) у столиці.

Чому оренда дешевша за іпотеку у Чехії

Попри підвищення вартості оренди, вона залишається вигіднішою. Виплати за іпотекою перевищують орендну плату на 30-80%. Для квартир середнього класу різниця може бути подвійною.

Наприклад, у Празі за квартиру 2+kk орендар сплачує 24 600 крон, тоді як іпотечний платіж за аналогічну — близько 45 000 крон. У Брно співвідношення становить 1,8, тобто купівля у кредит обходиться майже вдвічі дорожче.

Причини цього аналітики називають наступні:

  • процентні ставки залишаються на рівні 5,29% річних;
  • зростають ціни на старе житло — у середньому на 4 400 крон за квадратний метр;
  • кількість нових квартир на ринку обмежена.

Прогнози для ринку житла у Чехії

Експерти очікують, що у найближчі місяці ціни на оренду продовжать зростати, хоча й помірно. Попит залишається стабільним, особливо у великих університетських містах.

Якщо ж процентні ставки за іпотеками не знизяться, оренда надалі залишатиметься привабливішою альтернативою для більшості жителів Чехії.

"Таким чином, 2025 рік підтверджує тенденцію: оренда житла в Чехії — не тимчасове рішення, а фінансово зважений вибір, який дозволяє уникнути перевитрат і зберегти гнучкість у мінливих економічних умовах", — пише видання.

Як повідомлялось, Європейська комісія розробляє значні реформи для ринку оренди житла, щоб подолати поширену в країнах ЄС житлову кризу. Ці зміни спрямовані на впорядкування сфери короткострокової оренди, зокрема через такі платформи, як Airbnb та Booking.com.

Також ми розповідали, що в Європі стрімке зростання цін на житло в поєднанні з падінням купівельної спроможності населення робить володіння власною квартирою недосяжною метою. Оскільки середня вартість квадратного метра зростає швидше за зарплати, житло стає все менш доступним для багатьох європейців.

Чехія нерухомість ціни на квартири житло оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
