Жилье в Чехии — почему аренда дешевле ипотеки в 2025 году

Разница ощутима — что дешевле ипотеки в Чехии
Рынок аренды жилья в Чехии в третьем квартале 2025 года снова продемонстрировал рост. Несмотря на подорожание, аренда все еще остается значительно выгоднее, чем покупка квартиры в ипотеку. Главная причина — высокие процентные ставки и дефицит доступных кредитов.
Даже в нынешних условиях жители крупных городов Чехии чаще выбирают аренду, ведь расходы на нее существенно ниже ежемесячных платежей по ипотеке, пишет 420on.cz со ссылкой на данные платформы UlovDomov.cz.
Цены на аренду жилья в Чехии
По данным рынка, аренда квартир в Чехии за год подорожала на 3-14%. Наибольший рост зафиксировали в Праге, где спрос на просторные квартиры во время студенческого сезона поднял цены почти на четверть.
Стоимость аренды в Чехии:
- в Праге аренда 2+kk достигла 24 600 крон (1 000 евро);
- в Брно — около 20 000 крон (820 евро);
- в Остраве — 8 900 крон (360 евро) за 1+kk;
- в Пльзене и Оломоуце — не более 10% роста.
Самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры — от 20 000 крон в регионах до 37 000 крон (1 500 евро) в столице.
Почему аренда дешевле ипотеки в Чехии
Несмотря на повышение стоимости аренды, она остается более выгодной. Выплаты по ипотеке превышают арендную плату на 30-80%. Для квартир среднего класса разница может быть двойной.
Например, в Праге за квартиру 2+kk арендатор платит 24 600 крон, тогда как ипотечный платеж за аналогичную — около 45 000 крон. В Брно соотношение составляет 1,8, то есть покупка в кредит обходится почти вдвое дороже.
Причины этого аналитики называют следующие:
- процентные ставки остаются на уровне 5,29% годовых;
- растут цены на старое жилье — в среднем на 4 400 крон за квадратный метр;
- количество новых квартир на рынке ограничено.
Прогнозы для рынка жилья в Чехии
Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы цены на аренду продолжат расти, хотя и умеренно. Спрос остается стабильным, особенно в крупных университетских городах.
Если же процентные ставки по ипотекам не снизятся, аренда в дальнейшем будет оставаться более привлекательной альтернативой для большинства жителей Чехии.
"Таким образом, 2025 год подтверждает тенденцию: аренда жилья в Чехии - не временное решение, а финансово взвешенный выбор, который позволяет избежать перерасхода и сохранить гибкость в меняющихся экономических условиях", — пишет издание.
Как сообщалось, Европейская комиссия разрабатывает значительные реформы для рынка аренды жилья, чтобы преодолеть распространенную в странах ЕС жилищный кризис. Эти изменения направлены на упорядочение сферы краткосрочной аренды, в частности через такие платформы, как Airbnb и Booking.com.
Также мы рассказывали, что в Европе стремительный рост цен на жилье в сочетании с падением покупательной способности населения делает владение собственной квартирой недостижимой целью. Поскольку средняя стоимость квадратного метра растет быстрее зарплат, жилье становится все менее доступным для многих европейцев.
