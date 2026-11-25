Багатоповерхові будинки. Фото: Новини.LIVE

Якщо власник квартири помер і не залишив заповіту, житло розподіляють між родичами за встановленою законом черговістю. Претендувати на нерухомість можуть не лише діти, батьки та чоловік або дружина, а й брати, сестри, онуки та інші родичі. Водночас пропущений строк прийняття спадщини може коштувати права на майно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Центр правової допомоги.

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Хто успадкує квартиру, якщо заповіту немає

Відповідно до Цивільного кодексу України, якщо людина не залишила заповіту, її майно розподіляють між спадкоємцями за законом. Загалом передбачено п'ять черг спадкування. Наступна черга отримує право на майно, якщо спадкоємців попередньої немає, вони відмовилися від спадщини, не прийняли її або були усунені від спадкування.

До першої черги належать:

діти померлого, зокрема усиновлені, а також зачаті за його життя та народжені після смерті;

чоловік або дружина, які пережили спадкодавця;

батьки померлого.

Якщо спадкоємців першої черги декілька, вони за загальним правилом отримують рівні частки спадкового майна.

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Однак є важливий нюанс із квартирою, придбаною у шлюбі. Якщо нерухомість була спільною сумісною власністю подружжя, спочатку визначається частка того з подружжя, хто залишився живим. До спадщини входить лише частка померлого, яку вже розподіляють між спадкоємцями.

Які родичі можуть отримати квартиру наступними

Якщо спадкоємців першої черги немає або вони не прийняли спадщину, право на нерухомість переходить до наступних родичів.

Закон передбачає таку черговість:

Друга черга — рідні брати та сестри померлого, бабусі й дідусі з боку матері та батька.

Третя черга — рідні дядьки та тітки.

Четверта черга — люди, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю щонайменше п'ять років до відкриття спадщини.

П'ята черга — інші родичі до шостого ступеня споріднення включно, а також непрацездатні утриманці, які щонайменше п'ять років отримували від померлого матеріальну допомогу як основне або єдине джерело існування.

Важливо, що саме проживання за однією адресою не гарантує права на спадщину за четвертою чергою. Необхідно підтвердити факт проживання однією сім'єю протягом установленого законом періоду. Якщо виникає спір, це питання можуть вирішувати в суді.

Чи можуть онуки успадкувати квартиру замість батьків

У певних випадках онуки можуть отримати частину нерухомості за правом представлення.

Наприклад, якщо дитина власника квартири померла раніше за нього, її діти можуть успадкувати ту частку майна, яка належала б їхньому батькові або матері. Тобто онуки можуть отримати частину квартири замість померлого родича.

Аналогічне право за передбачених законом умов мають нащадки інших родичів, зазначених у статті 1266 Цивільного кодексу України.

Водночас право представлення не слід плутати зі спадковою трансмісією. Якщо спадкоємець помер уже після відкриття спадщини, але не встиг її прийняти, за певних умов право на її прийняття переходить до його спадкоємців.

Скільки часу є на оформлення квартири

За загальним правилом, спадкоємці мають шість місяців із дня відкриття спадщини, тобто зазвичай із дня смерті власника квартири. Людина, яка не проживала постійно зі спадкодавцем, повинна особисто подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу.

Однак у законодавстві є окремі правила на період воєнного стану. Якщо смерть людини зареєстрували пізніше ніж через місяць після її смерті, шестимісячний строк у передбачених законом випадках обчислюється з дня державної реєстрації смерті. Це правило діє під час воєнного стану та протягом двох років після його припинення або скасування.

Також передбачено окремий тримісячний строк. Він застосовується, якщо право людини на спадкування виникло через відмову інших спадкоємців від майна або неприйняття ними спадщини. Відлік починається з відповідної події, а якщо залишок загального строку менший за три місяці, його продовжують до трьох місяців.

Кому не потрібно подавати заяву нотаріусу

Є категорії спадкоємців, які вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично.

Зокрема, це люди, які постійно проживали разом із померлим на момент відкриття спадщини. Вони вважаються такими, що прийняли майно, якщо протягом установленого строку не відмовилися від нього.

Також автоматично приймають спадщину малолітні, неповнолітні, недієздатні особи та люди з обмеженою цивільною дієздатністю, крім передбачених законом випадків відмови.

Водночас для оформлення права власності на квартиру все одно потрібно звернутися до нотаріуса та підтвердити підстави спадкування. Якщо спільне проживання викликає сумніви, можуть знадобитися додаткові документи або судове рішення.

Що буде, якщо пропустити строк спадкування

Якщо спадкоємець не подав заяву протягом установленого строку, за загальним правилом він вважається таким, що не прийняв спадщину. Проте це не завжди означає остаточну втрату права на квартиру.

Закон передбачає два способи вирішення ситуації:

Письмова згода інших спадкоємців. Якщо люди, які вже прийняли спадщину, погоджуються, спадкоємець, який пропустив строк, може подати заяву нотаріусу.

Звернення до суду. Якщо строк пропущено з поважних причин, суд може визначити додатковий час для подання заяви.

Самого пояснення, що людина не знала про необхідність оформлення спадщини, зазвичай недостатньо. Суд оцінює об'єктивність обставин, які завадили вчасно звернутися до нотаріуса, та надані докази.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оформити квартиру у спадок, перебуваючи за кордоном. Українці можуть прийняти нерухомість, не повертаючись додому, але для цього важливо вчасно подати заяву нотаріусу. Помилки з документами або пропущений строк можуть ускладнити отримання житла.

Також одна помилка під час оформлення спадщини може залишити українців без квартири. Закон встановлює шестимісячний строк для прийняття спадщини, але не обмежує час на отримання свідоцтва після її прийняття. Тому навіть через кілька років можна оформити право власності, якщо спадщину було прийнято вчасно.