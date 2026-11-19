Жінка перевіряє документи. Фото: magnific.com

Українці можуть зіткнутися із ситуацією, коли після смерті родича минуло вже кілька років, а документи на успадковану квартиру або будинок досі не оформлені. Однак сам факт тривалої затримки не означає, що нерухомість втрачена. Вирішальне значення має те, чи прийняв спадкоємець майно у встановлений законом строк.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Чи можна оформити спадщину на житло через 5 років

Законодавство України не встановлює кінцевого строку, протягом якого спадкоємець повинен отримати свідоцтво про право на спадщину після її прийняття. Тому навіть через п'ять років можна звернутися до нотаріуса та завершити оформлення квартири, будинку або іншої нерухомості.

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців із дня її відкриття. Якщо людина не проживала постійно разом із померлим, їй необхідно подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Водночас є важливий виняток. Якщо спадкоємець постійно проживав зі спадкодавцем на момент його смерті, він вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців не заявив про відмову від неї.

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Якщо заяву було подано вчасно або людина вважається такою, що прийняла спадщину за законом, відсутність оформленого свідоцтва протягом п'яти років сама собою не позбавляє її права на майно.

Що робити, якщо спадщину вчасно не оформили

Якщо людина не подала заяву протягом шести місяців і не проживала постійно зі спадкодавцем, ситуація складніша. За загальним правилом вона вважається такою, що не прийняла спадщину.

Однак це не завжди означає остаточну втрату можливості отримати нерухомість. Стаття 1272 Цивільного кодексу передбачає два варіанти:

отримати письмову згоду спадкоємців, які вже прийняли спадщину, та подати заяву нотаріусу;

звернутися до суду з позовом про визначення додаткового строку для подання заяви, якщо строк пропущено з поважної причини.

Важливо розуміти, що саме по собі незнання про необхідність оформлення документів або відкладення візиту до нотаріуса не гарантує позитивного рішення суду. Обставини пропуску строку потрібно обґрунтувати.

Чи потрібно платити податки за стару спадщину

Тривалий період між смертю спадкодавця та оформленням нерухомості не означає автоматичного виникнення додаткового податку. Оподаткування залежить насамперед від ступеня споріднення між померлим і спадкоємцем та податкового статусу сторін.

Згідно з Податковим кодексом України, спадщина, яку отримують члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за нульовою ставкою ПДФО. До першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина та діти, до другого — рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Для таких спадкоємців не потрібно сплачувати ПДФО та військовий збір із вартості успадкованого майна за умови застосування нульової ставки. Також ринкову вартість нерухомості для цілей такого оподаткування визначати не потрібно.

Якщо ж спадщина отримана від родича, який не належить до першого або другого ступеня споріднення, для резидентів України діють інші правила оподаткування. Тому перед оформленням документів варто уточнити у нотаріуса суму обов'язкових платежів.

Окремо спадкоємцю потрібно врахувати оплату нотаріальних послуг та витрати, пов'язані з державною реєстрацією права власності.

Чи можна успадкувати лише квартиру, а інше майно залишити

Під час прийняття спадщини діє принцип цілісності спадкової маси. Це означає, що спадкоємець не може прийняти лише ту частину майна, яка його цікавить, і відмовитися від решти спадщини.

Якщо людина прийняла спадщину, це стосується всього майна, яке належало померлому та переходить їй за відповідною підставою спадкування. Йдеться не лише про квартиру чи будинок, а й про земельні ділянки, транспортні засоби, грошові заощадження та інші активи.

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