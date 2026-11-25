Многоэтажные дома. Фото: Новини.LIVE

Если владелец квартиры скончался и не оставил завещания, жилье распределяется между родственниками в установленном законом порядке. Претендовать на недвижимость могут не только дети, родители и супруг или супруга, но и братья, сестры, внуки и другие родственники. В то же время пропущенный срок принятия наследства может стоить права на имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр правовой помощи.

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Кто унаследует квартиру, если завещания нет

Согласно Гражданскому кодексу Украины, если человек не оставил завещания, его имущество распределяется между наследниками по закону. Всего предусмотрено пять очередей наследования. Следующая очередь получает право на имущество, если наследников предыдущей нет, они отказались от наследства, не приняли его или были лишены права наследования.

К первой очереди относятся:

дети умершего, в том числе усыновленные, а также зачатые при его жизни и рожденные после смерти;

супруг или супруга, пережившие наследодателя;

родители умершего.

Если наследников первой очереди несколько, они, как правило, получают равные доли наследственного имущества.

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Однако есть важный нюанс, касающийся квартиры, приобретенной в браке. Если недвижимость была общей совместной собственностью супругов, сначала определяется доля того из супругов, кто остался в живых. В наследство входит только доля умершего, которую уже распределяют между наследниками.

Какие родственники могут получить квартиру в следующем порядке

Если наследников первой очереди нет или они не приняли наследство, право на недвижимость переходит к следующим родственникам.

Закон предусматривает следующую очередность:

Вторая очередь — родные братья и сестры умершего, бабушки и дедушки со стороны матери и отца.

Третья очередь — родные дяди и тёти.

Четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем в одной семье не менее пяти лет до открытия наследства.

Пятая очередь — прочие родственники до шестой степени родства включительно, а также нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее пяти лет получали от умершего материальную помощь в качестве основного или единственного источника существования.

Важно, что само по себе проживание по одному адресу не гарантирует права на наследство в четвертой очереди. Необходимо подтвердить факт проживания одной семьей в течение установленного законом периода. В случае спора этот вопрос может быть решён в суде.

Могут ли внуки унаследовать квартиру вместо родителей

В определенных случаях внуки могут получить часть недвижимости по праву представительства.

Например, если ребенок владельца квартиры умер раньше него, его дети могут унаследовать ту долю имущества, которая принадлежала бы их отцу или матери. То есть внуки могут получить часть квартиры вместо умершего родственника.

Аналогичное право при предусмотренных законом условиях имеют потомки других родственников, указанных в статье 1266 Гражданского кодекса Украины.

В то же время право представительства не следует путать с наследственной трансмиссией. Если наследник умер уже после открытия наследства, но не успел его принять, при определенных условиях право на его принятие переходит к его наследникам.

Сколько времени дается на оформление квартиры

По общему правилу, у наследников есть шесть месяцев со дня открытия наследства, то есть, как правило, со дня смерти владельца квартиры. Лицо, не проживавшее постоянно с наследодателем, должно лично подать заявление о принятии наследства нотариусу.

Однако в законодательстве предусмотрены особые правила на период военного положения. Если смерть человека зарегистрировали позднее, чем через месяц после его смерти, шестимесячный срок в предусмотренных законом случаях исчисляется со дня государственной регистрации смерти. Это правило действует во время военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены.

Также предусмотрен отдельный трехмесячный срок. Он применяется, если право человека на наследование возникло вследствие отказа других наследников от имущества или непринятия ими наследства. Отсчет начинается с соответствующего события, а если оставшийся срок составляет менее трех месяцев, его продлевают до трех месяцев.

Кому не нужно подавать заявление нотариусу

Существуют категории наследников, которые считаются принявшими наследство автоматически.

В частности, это люди, которые постоянно проживали вместе с умершим на момент открытия наследства. Они считаются принявшими имущество, если в течение установленного срока не отказались от него.

Также автоматически принимают наследство малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица и люди с ограниченной гражданской дееспособностью, за исключением предусмотренных законом случаев отказа.

В то же время для оформления права собственности на квартиру все равно необходимо обратиться к нотариусу и подтвердить основания для наследования. Если совместное проживание вызывает сомнения, могут потребоваться дополнительные документы или судебное решение.

Что будет, если пропустить срок вступления в наследство

Если наследник не подал заявление в установленный срок, по общему правилу считается, что он не принял наследство. Однако это не всегда означает окончательную утрату права на квартиру.

Закон предусматривает два способа решения ситуации:

Письменное согласие других наследников. Если лица, уже принявшие наследство, дают согласие, наследник, пропустивший срок, может подать заявление нотариусу.

Обращение в суд. Если срок пропущен по уважительным причинам, суд может установить дополнительный срок для подачи заявления.

Самого объяснения о том, что человек не знал о необходимости оформления наследства, обычно недостаточно. Суд оценивает объективность обстоятельств, помешавших своевременно обратиться к нотариусу, и представленные доказательства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как оформить квартиру в наследство, находясь за границей. Украинцы могут принять недвижимость, не возвращаясь домой, но для этого важно своевременно подать заявление нотариусу. Ошибки в документах или пропущенный срок могут затруднить получение жилья.

Также одна ошибка при оформлении наследства может оставить украинцев без квартиры. Закон устанавливает шестимесячный срок для принятия наследства, но не ограничивает время на получение свидетельства после его принятия. Поэтому даже через несколько лет можно оформить право собственности, если наследство было принято вовремя.