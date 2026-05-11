Поділ нерухомості при розлученні: як не втратити право власності на квартиру або будинок

Люди з документами та будинок у Києві.

Під час розлучення саме нерухомість найчастіше стає причиною конфліктів між колишнім подружжям. Квартира, будинок або земельна ділянка можуть роками залишатися предметом суперечок, якщо сторони не домовляться одразу. У 2026 році процедура залишається чіткою, проте має свої підводне каміння, про які варто знати заздалегідь.

Українське законодавство дозволяє поділити майно двома основними способами — добровільно або через суд, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Договір про поділ майна подружжя через нотаріуса

Найцивілізованіший шлях — це домовленість. Якщо чоловік та дружина здатні вести діалог, вони можуть самостійно визначити, кому дістанеться квартира, а кому — інше майно чи грошова компенсація.

"Подружжя укладає письмовий договір про поділ майна, де зазначає, яке майно переходить кожному з них", — зазначає Сімутін.

Важливо пам'ятати, що коли йдеться про житловий будинок або квартиру, паперової розписки недостатньо. Закон вимагає, щоб такий договір був обов'язково посвідчений нотаріусом. Проте не поспішайте підписувати все підряд.

"Нотаріус фіксує домовленості у договорі, але не аналізує їх юридичні особливості та наслідки", — попереджає юрист.

Тому консультація з адвокатом перед візитом до нотаріуса — це не розкіш, а гарантія вашої безпеки.

Позовна заява про поділ майна через суд

Якщо домовитися не вдалося, тоді питання вирішується у судовому порядку. Суд враховує, коли саме було придбане майно, хто вкладав кошти та чи є підстави для нерівного розподілу.

Позов можна подавати як під час розірвання шлюбу, так і після нього.

"Якщо подати заяву про поділ майна одночасно із розлученням, це може зменшити судові витрати", — зазначає Сімутін.

Суд зазвичай виходить з принципу рівності часток, але враховує безліч нюансів: з ким залишаються діти, за чиї кошти проводився ремонт або чи не було майно отримане в дар.

Тому юрист радить зберігати всі підтвердження витрат на житло. Особливо це важливо, якщо один із подружжя вкладав власні кошти у ремонт, купівлю чи будівництво нерухомості. Саме такі деталі часто впливають на остаточне рішення щодо поділу майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри поширений міф, шлюб, укладений за кордоном, залишається легітимним в Україні навіть без спеціальної процедури легалізації. Відповідно, усі придбані активи, включно з житлом, автоматично отримують статус спільного майна подружжя з усіма юридичними наслідками.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні пари дедалі частіше обирають спільні інвестиції в нерухомість без офіційного походу до РАЦСу. Хоча народне визначення "цивільний шлюб" не збігається з буквою закону, фактичне створення сім'ї тягне за собою серйозні правові зобов'язання та наслідки для обох партнерів.