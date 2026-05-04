Поділ нерухомості в шлюбі з іноземцем: юридичні нюанси у 2026 році

Багато хто помилково вважає, що нелегалізований в Україні закордонний шлюб не має юридичної сили. Насправді наш закон визнає такі союзи дійсними, а будь-яке майно, придбане протягом цього часу, зокрема й нерухомість, автоматично стає спільною сумісною власністю.

Ситуація ускладнюється, коли інвестиція в новобудову була зроблена на власні заощадження, але без письмових доказів їхнього дошлюбного походження, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Як захистити квартиру від поділу при розлученні

Коли право власності на новобудову ще не оформлене, ви володієте лише майновими правами, що дає певний простір для маневру.

"Ситуація має кілька важливих юридичних нюансів, оскільки тут перетинаються сімейне право, правила інвестування в нерухомість та міжнародне приватне право", — каже юрист.

Найбільш ефективним способом убезпечити житло є переуступка прав третій особі, наприклад, близькому родичу, з подальшим отриманням майна через договір дарування.

Ризики приховування майна від чоловіка-іноземця

Приховування активів є "міною уповільненої дії", підкреслює Дерій. Хоча в Україні немає автоматичної системи сповіщення іноземного партнера про набуття вами нерухомості, ризик виникає під час розлучення.

"Якщо розлучення буде в Україні, чоловік або його адвокати можуть подати запити до Реєстру речових прав на нерухоме майно", — каже фахівець.

Якщо майно буде виявлено, вам доведеться доводити в суді, що інвестиція була здійснена саме за особисті кошти, а не за сімейний бюджет.

Шлюбний договір як інструмент захисту власності

Альтернативою може стати шлюбний контракт, який чітко закріплює статус майна як особистої власності кожного з подружжя. Проте цей шлях вимагає легалізації іноземного свідоцтва про шлюб та згоди партнера.

"Така процедура неминуче викличе в нього питання про те, навіщо цей контракт знадобився саме зараз і може розкрити факт наявності інвестицій", — зазначає Дерій.

Він також додає, що перед прийняттям будь-якого рішення важливо зважити всі ризики та проконсультуватися з фахівцем, щоб не втратити право на свою власність у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, нерухомість, отримана вами в дар або у спадок, не підлягає поділу й залишається виключно вашою.

Також Новини.LIVE розповідали, що оскільки судова практика непохитно стоїть на боці захисту прав дитини, питання власності розглядається крізь призму інтересів неповнолітніх, що кардинально змінює логіку розподілу майна.