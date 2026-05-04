Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Шлюб з іноземцем: як впливає на поділ нерухомості в Україні

Шлюб з іноземцем: як впливає на поділ нерухомості в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 17:31
Поділ нерухомості в шлюбі з іноземцем: юридичні нюанси у 2026 році
Люди з документами та будинок. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто помилково вважає, що нелегалізований в Україні закордонний шлюб не має юридичної сили. Насправді наш закон визнає такі союзи дійсними, а будь-яке майно, придбане протягом цього часу, зокрема й нерухомість, автоматично стає спільною сумісною власністю. 

Ситуація ускладнюється, коли інвестиція в новобудову була зроблена на власні заощадження, але без письмових доказів їхнього дошлюбного походження, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Як захистити квартиру від поділу при розлученні

Коли право власності на новобудову ще не оформлене, ви володієте лише майновими правами, що дає певний простір для маневру. 

"Ситуація має кілька важливих юридичних нюансів, оскільки тут перетинаються сімейне право, правила інвестування в нерухомість та міжнародне приватне право", — каже юрист. 

Найбільш ефективним способом убезпечити житло є переуступка прав третій особі, наприклад, близькому родичу, з подальшим отриманням майна через договір дарування.

Читайте також:

Ризики приховування майна від чоловіка-іноземця

Приховування активів є "міною уповільненої дії", підкреслює Дерій. Хоча в Україні немає автоматичної системи сповіщення іноземного партнера про набуття вами нерухомості, ризик виникає під час розлучення. 

"Якщо розлучення буде в Україні, чоловік або його адвокати можуть подати запити до Реєстру речових прав на нерухоме майно", — каже фахівець. 

Якщо майно буде виявлено, вам доведеться доводити в суді, що інвестиція була здійснена саме за особисті кошти, а не за сімейний бюджет.

Шлюбний договір як інструмент захисту власності

Альтернативою може стати шлюбний контракт, який чітко закріплює статус майна як особистої власності кожного з подружжя. Проте цей шлях вимагає легалізації іноземного свідоцтва про шлюб та згоди партнера. 

"Така процедура неминуче викличе в нього питання про те, навіщо цей контракт знадобився саме зараз і може розкрити факт наявності інвестицій", — зазначає Дерій. 

Він також додає, що перед прийняттям будь-якого рішення важливо зважити всі ризики та проконсультуватися з фахівцем, щоб не втратити право на свою власність у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, розрив стосунків і без того вибиває з колії, а чвари за кожну кавомолку чи чеки за ремонт лише додають градусу напруги. Проте закон чітко розмежовує спільні статки та особисті речі: наприклад, нерухомість, отримана вами в дар або у спадок, не підлягає поділу й залишається виключно вашою.

Також Новини.LIVE розповідали, що розрив стосунків зазвичай перетворюється на виснажливе випробування, де епіцентром конфліктів стає спільний дах над головою. Оскільки судова практика непохитно стоїть на боці захисту прав дитини, питання власності розглядається крізь призму інтересів неповнолітніх, що кардинально змінює логіку розподілу майна. З огляду на ці обставини, розв'язання житлової суперечки може розвиватися за кількома специфічними векторами.

розлучення іноземці документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації