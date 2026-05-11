Главная Рынок недвижимости Развод оставит без квартиры: что стоит знать о разделе имущества

Развод оставит без квартиры: что стоит знать о разделе имущества

Дата публикации 11 мая 2026 09:19
Раздел недвижимости при разводе: как не потерять право собственности на квартиру или дом
Люди с документами и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

При разводе именно недвижимость чаще всего становится причиной конфликтов между бывшими супругами. Квартира, дом или земельный участок могут годами оставаться предметом споров, если стороны не договорятся сразу. В 2026 году процедура остается четкой, однако имеет свои подводные камни, о которых стоит знать заранее.

Украинское законодательство позволяет поделить имущество двумя основными способами — добровольно или через суд, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Договор о разделе имущества супругов через нотариуса

Самый цивилизованный путь — это договоренность. Если муж и жена способны вести диалог, они могут самостоятельно определить, кому достанется квартира, а кому — другое имущество или денежная компенсация.

"Супруги заключают письменный договор о разделе имущества, где отмечают, какое имущество переходит каждому из них", — отмечает Симутин.

Важно помнить, что когда речь идет о жилом доме или квартире, бумажной расписки недостаточно. Закон требует, чтобы такой договор был обязательно заверен нотариусом. Однако не спешите подписывать все подряд.

"Нотариус фиксирует договоренности в договоре, но не анализирует их юридические особенности и последствия", — предупреждает юрист.

Поэтому консультация с адвокатом перед визитом к нотариусу — это не роскошь, а гарантия вашей безопасности.

Исковое заявление о разделе имущества через суд

Если договориться не удалось, тогда вопрос решается в судебном порядке. Суд учитывает, когда именно было приобретено имущество, кто вкладывал средства и есть ли основания для неравного распределения.

Иск можно подавать как во время расторжения брака, так и после него.

"Если подать заявление о разделе имущества одновременно с разводом, это может уменьшить судебные расходы", — отмечает Симутин.

Суд обычно исходит из принципа равенства долей, но учитывает множество нюансов: с кем остаются дети, за чьи средства проводился ремонт или не было ли имущество получено в дар.

Поэтому юрист советует сохранять все подтверждения расходов на жилье. Особенно это важно, если один из супругов вкладывал собственные средства в ремонт, покупку или строительство недвижимости. Именно такие детали часто влияют на окончательное решение о разделе имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на распространенный миф, брак, заключенный за рубежом, остается легитимным в Украине даже без специальной процедуры легализации. Соответственно, все приобретенные активы, включая жилье, автоматически получают статус общего имущества супругов со всеми юридическими последствиями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине пары все чаще выбирают совместные инвестиции в недвижимость без официального похода в ЗАГС. Хотя народное определение "гражданский брак" не совпадает с буквой закона, фактическое создание семьи влечет за собой серьезные правовые обязательства и последствия для обоих партнеров.

брак недвижимость развод
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
