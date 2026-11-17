Строительство многоэтажного дома. Фото: УНИАН

Украинцам, планирующим приобрести квартиру в новостройке, следует учесть возможный дальнейший рост стоимости жилья. Застройщики сталкиваются с подорожанием стройматериалов, перебоями с электроэнергией и проблемами логистики. Из-за этого уже к концу 2026 года цены могут снова измениться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Почему квартиры в новостройках могут подорожать

Одной из главных причин возможного пересмотра цен на жилье остается увеличение себестоимости строительства. На расходы застройщиков влияют не только цены на сырье, но и повреждения производственных мощностей, разрушение складов и перебои с поставками.

Коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец сообщила, что к концу 2026 года отдельные категории строительных материалов и инженерного оборудования могут дополнительно подорожать на 10–20%.

По оценкам компании, с начала года себестоимость производства отдельных видов стройматериалов уже выросла на 30–50%. В первую очередь это касается бетона, кирпича, строительных растворов, арматуры и кабельно-проводниковой продукции.

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Дополнительные расходы возникают и из-за необходимости заменять украинские материалы импортными аналогами. В частности, продукция польского и чешского производства в отдельных категориях может стоить на 10–15% дороже.

Насколько могут измениться цены на квартиры в 2027 году

Рост затрат уже влияет на финансовые расчеты застройщиков. По предварительным оценкам, при планировании новых проектов на 2027 год отдельные девелоперы могут закладывать увеличение себестоимости строительства ещё на 15–20%.

Динамика затрат заметна и по показателям строительной отрасли. В июле 2026 года стоимость строительных работ выросла на 1,2% по сравнению с июнем, а в августе — еще на 1,7%. В годовом исчислении рост составил 25,4%, а в жилищном строительстве — 21,5%.

За первые восемь месяцев 2026 года себестоимость строительства одного квадратного метра в западных областях Украины увеличилась примерно на 10–12%.

В то же время это не означает, что все квартиры автоматически подорожают на 15–20%. Окончательные цены будут зависеть от запасов материалов, степени готовности дома, финансовых возможностей застройщика и реального спроса со стороны покупателей.

Что стоит учесть украинцам перед покупкой жилья

Потенциальным покупателям стоит обращать внимание не только на начальную цену квадратного метра, но и на степень готовности жилого комплекса. В уже построенных домах у застройщиков могут быть сформированные запасы материалов, тогда как новые проекты будут в большей степени зависеть от будущей стоимости закупок и строительных работ.

Также важно сравнивать предложения нескольких жилых комплексов, уточнять условия фиксации стоимости в договоре и выяснять, предусмотрены ли дополнительные платежи до момента получения квартиры.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что налог на аренду жилья в Украине снизили с 23% до 10% для определенных законом категорий владельцев. Новые правила предусматривают уплату 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Это может повлиять на расходы украинцев, которые сдают квартиры и получают доход от недвижимости.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит земельный участок под строительство частного дома в разных областях Украины. В сентябре 2026 года средняя цена составляла 2 543 доллара за сотку, однако разница между регионами была почти шестикратной. Стоимость земли также стоит учитывать тем, кто планирует самостоятельно строить жилье вместо покупки квартиры.