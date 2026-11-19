Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Украинцы всё активнее ищут жилье в западных областях, а конкуренция между потенциальными арендаторами за однокомнатные квартиры за год существенно усилилась. В отдельных регионах количество откликов на одно объявление выросло более чем вдвое. В то же время изменились и предпочтения тех, кто планирует приобрести собственное жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Недвижимость.

Реклама

Где в Украине чаще всего ищут квартиры в аренду

В октябре 2026 года наибольшую конкуренцию среди потенциальных арендаторов однокомнатных квартир зафиксировали в западных областях. Аналитики сравнили среднее количество откликов на одно объявление с показателями аналогичного периода прошлого года.

Самый высокий результат продемонстрировала Черновицкая область. Здесь на одно объявление приходилось 57,3 отклика, тогда как в октябре 2025 года этот показатель составлял 26,5.

Заметно вырос интерес арендаторов и в других регионах:

Читайте также:

Винницкая область — с 3,7 до 24,8 откликов;

Тернопольская область — с 13,4 до 36,7;

Львовская область — с 16,1 до 42;

Ровенская область — с 12,1 до 31;

Хмельницкая область — с 13,8 до 33,1;

Ивано-Франковская область — с 16,8 до 38,7;

Волынская область — с 23,5 до 39,9.

Таким образом, в Винницкой области количество откликов на одно объявление увеличилось почти в 6,7 раза. Это один из самых заметных скачков среди приведенных регионов.

Как изменился спрос на аренду частных домов

Украинцы также активнее интересуются долгосрочной арендой частных домов. Однако динамика в этом сегменте отличается от ситуации с однокомнатными квартирами.

В частности, в Черновицкой области количество откликов на одно объявление увеличилось с 12,7 до 27, в Тернопольской — с 10,4 до 22,1, а в Винницкой — с 12,5 до 24,7.

Во Львовской области показатель вырос с 10,5 до 19,2, в Хмельницкой — с 14,2 до 24,7.

В то же время по количеству откликов на одно объявление в октябре 2026 года лидировали другие регионы. Наибольшие показатели зафиксировали в Харьковской области — 37,4, Кировоградской — 36,7, Черкасской — 33,6 и Полтавской — 32.

Аналитики предполагают, что интерес к частным домам может быть связан с желанием украинцев иметь более автономное жилье. В частности, в собственном доме проще самостоятельно контролировать отопление и организовать резервное электроснабжение.

Где украинцы наиболее активно покупают квартиры и дома

Изменения происходят и на рынке покупки недвижимости. Среди однокомнатных квартир наибольшее количество откликов на одно объявление в октябре 2026 года пришлось на Черкасскую область — 10,2 против 8,9 годом ранее.

В число регионов с высоким интересом со стороны покупателей также вошли:

Кировоградская область — 9,7 откликов;

Черновицкая область — 9,1 отклика.

В отдельных областях за год также усилилась конкуренция за приобретение однокомнатного жилья. Например, в Хмельницкой области количество откликов выросло с 1,7 до 2,4, в Закарпатской — с 3,6 до 4,4, во Львовской — с 4,6 до 5,5, а в Днепропетровской — с 3,5 до 4,1.

Среди частных домов наибольшее количество откликов на одно объявление зафиксировали в Черкасской области — 9,5. В Полтавской и Черновицкой областях показатель составил по 7,6, а в Кировоградской — 7.

В то же время наиболее заметный годовой рост интереса к покупке домов произошел на западе Украины. В Черновицкой области количество откликов увеличилось с 5,5 до 7,6, в Закарпатской — с 3,9 до 5,2, во Львовской — с 3,6 до 4,5, а в Тернопольской — с 4,7 до 5,8.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины застройщики предлагают скидки на квартиры до 300 000 грн. Самые крупные акционные предложения появились накануне Черной пятницы. В то же время покупателям стоит проверять условия скидок и окончательную стоимость жилья.

Также Новини.LIVE сообщали, почему квартиры в новостройках могут подорожать в 2027 году. Себестоимость строительства растет из-за удорожания материалов, проблем с электроснабжением и логистикой. По предварительным оценкам, отдельные застройщики могут закладывать увеличение расходов еще на 15–20%.