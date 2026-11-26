Недвижимость Киева. Фото: Новини.LIVE

В ноябре стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве существенно варьируется в зависимости от района. Самое дешевое жилье предлагается в Деснянском районе, тогда как на Печерске за аналогичное жилье придется платить в четыре раза больше. В то же время за год аренда в отдельных частях столицы заметно подешевела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

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Где в Киеве самая дешевая аренда квартир

В ноябре 2026 года самую низкую медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры зафиксировали в Деснянском районе — 8 500 грн в месяц. Это самый доступный показатель среди районов столицы.

На левом берегу также можно найти жилье по следующим ценам:

Днепровский район — 12 000 грн в месяц;

Дарницкий район — 14 000 грн.

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим районом левого берега составляет 5 500 грн в месяц.

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На правом берегу самую низкую медианную стоимость аренды зафиксировали в Святошинском районе — 13 000 грн. В Оболонском районе за однокомнатную квартиру просят в среднем 14 000 грн, а в Соломенском — 14 900 грн.

Дороже обойдется аренда в Подольском и Голосеевском районах — по 18 000 грн в месяц. В Шевченковском районе медианная цена составляет 19 000 грн.

Самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру придется платить в среднем 34 000 грн в месяц. Разница с Деснянским районом достигает 25 500 грн.

Как изменились цены на аренду квартир за год

По сравнению с ноябрем 2025 года в большинстве районов Киева арендные ставки снизились или остались без изменений.

Больше всего подешевела аренда на Печерске — на 19%. Если в прошлом году медианная стоимость однокомнатной квартиры составляла 42 000 грн, то сейчас она снизилась до 34 000 грн.

В Шевченковском районе цены снизились на 14% — до 19 000 грн, а в Голосеевском — на 10%, до 18 000 грн.

На левом берегу изменения были менее заметными. В Дарницком районе аренда подешевела на 7% — с 15 000 до 14 000 грн, а в Деснянском — на 6%, с 9 000 до 8 500 грн. В Днепровском районе медианная ставка за год не изменилась.

В то же время в двух районах жилье стало дороже. В Подольском арендные ставки выросли на 6%, а в Святошинском — на 8%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут бесплатно приватизировать квартиру и оформить право собственности на жилье. Такая возможность доступна при соблюдении определенных законодательством условий. В то же время процедура имеет свои ограничения, которые следует учитывать будущим владельцам.

Также мы писали, что украинцы смогут арендовать государственное и коммунальное жилье с правом последующего выкупа. Договор может заключаться на срок до 30 лет, однако воспользоваться такой возможностью смогут граждане, прожившие в соответствующей квартире не менее 10 лет. При этом выкупить такое жилье со специальной скидкой не получится.