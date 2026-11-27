Певец Павел Зибров. Фото: УНИАН

Украинский певец Павел Зибров живет с семьей в загородном поместье недалеко от Киева. На территории площадью примерно один гектар артист обустроил двухэтажный дом, бассейн, фонтан, цветочный сад и собственное озеро. Отдельно стоит деревянный домик с баней и бильярдной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гордон.

Реклама

Где находится дом Павла Зиброва

Загородная усадьба Павла Зиброва расположена в Киевской области, недалеко от Василькова. Вместе с женой Мариной артист живет там более 20 лет.

Дом Павла Зиброва. Фото: Parlament

За это время семья обустроила не просто частный дом, а обширную территорию с несколькими зонами для отдыха, садоводства и хозяйства. Сам певец делит ее на две части — "Швейцарию" и "Деревню".

Как выглядит дом и двор артиста

Само двухэтажное поместье выполнено в светлых тонах. Здание имеет колонны, балкон и просторную террасу. Перед входом расположен фонтан, который супруги привезли из Италии ещё много лет назад.

Читайте также:

Возле дома устроен зеленый газон, а одним из главных украшений двора стала аллея гортензий. Кусты артисту подарили знакомые из украинского шоу-бизнеса, в частности Алла Кудлай, Юрий Рыбчинский и семья Белоножков.

Рядом расположен большой бассейн, а также беседка для семейного отдыха. Именно эту ухоженную часть территории Зибров называет "Швейцарией".

Бассейн Павла Зиброва. Фото: Parlament

Собственное озеро, огород и деревянный домик

Другая часть поместья больше напоминает загородное хозяйство. Там есть собственное озеро с прудом, где живут утки, а также сад и огород. Певец выращивает овощи, ягоды и фруктовые деревья, в частности малину, голубику, крыжовник, смородину, яблони и груши.

Пруд Павла Зиброва. Фото: Parlament

Отдельно на территории стоит деревянный домик из пихты. Внутри оборудованы баня и бильярдная, а у камина артист проводит время с друзьями и работает над музыкой.

Именно эту часть участка Павел Зибров называет "Селом". Здесь он может заниматься огородом, рыбачить и отдыхать вдали от городского шума.

Как дом Павла Зиброва подготовили к отключениям электричества

Отключения электроэнергии не стали катастрофой для семьи Павла Зиброва, ведь об автономности загородного дома позаботились еще на этапе строительства. В интервью изданию "Гордон" артист рассказал, что заранее предусмотрел возможность обеспечивать дом электроэнергией и готовить еду даже во время длительных отключений.

На территории поместья установлены солнечные панели, а также имеются газовый и дизельный генераторы. Для приготовления пищи семья использует газовую плиту и уличный мангал.

По словам певца, мангал во время отключений помогает не только приготовить ужин, но и поддерживать уют. Поэтому пребывание без централизованного электроснабжения не стало для семьи серьёзной проблемой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Дональд Трамп сдает в аренду роскошное поместье во Флориде за 110 000 долларов в месяц. Дом имеет четыре спальни, частный бассейн, мраморную отделку и доступ к пляжу у океана. На территории также есть гараж на два автомобиля и обустроена зона отдыха.

Также мы писали об испанской деревне, где дома предлагают в аренду за 100–200 евро в месяц. Местные власти восстанавливают старое жилье, чтобы привлечь новых жителей и сохранить население общины. Однако желающие переехать должны иметь работу или реальные возможности трудоустройства.