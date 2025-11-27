Собственное жилье — какие существуют программы для приобретения недвижимости в Украине

Мужчина и женщина со схемой квартиры. Фото: Freepik

В Украине покупка первичного жилья остается актуальной для многих украинских граждан. Несмотря на войну, государство предлагает несколько льготных механизмов, которые делают новостройки доступными.

Самые популярные программы — это "єОселя", "Домівка+", ипотека для мариупольцев, "Кредит для молодежи", "єВідновлення" и компенсации по постановлению 719, пишет Finance.ua.

Программа "єОселя"

"єОселя" действует с 2022 года и ориентируется на тех, кто служит, лечит и учит. Базовая ставка — 7% на первые 10 лет, а для военных и силовых структур — 3%. Первоначальный взнос составляет от 10% для молодежи и от 20% для других категорий.

Основные преимущества программы:

фиксированная ставка;

подача заявки через "Дію";

прозрачные требования;

участие крупнейших банков страны.

Срок кредитования — до 20 лет. Возможны изменения условий от 2026 года.

Программа "Домівка+"

"Домівка+" дает возможность получить квартиру в Киеве в беспроцентную рассрочку на 10 лет.

Одновременно оплачиваются часть стоимости жилья и аренда. После полного погашения квартира переходит в собственность.

Особенности программы:

фиксированная стоимость в гривне;

скидка 50% на аренду для ВПЛ и военных;

возможность досрочного выкупа.

Жилье выбирается из актуальных вариантов на сайте Житло Инвест. Программа ориентирована на ВПЛ, УБД и тех, кто стоит на квартирном учете.

Ипотека для мариупольцев

Для ВПЛ из Мариуполя введен отдельный проект со ставкой 3% на срок до 30 лет. Первоначальный взнос — 3-6%. Программа финансируется из замороженных бюджетов ВОТ и международных источников.

Участники программы получают:

3% годовых;

кредит на 30 лет;

минимальный взнос от 3%.

"Ожидается обеспечение жильем более чем 1 тыс. семей ВПЛ", — пишет издание.

Кредит для молодежи

Кредит для молодежи доступен для граждан до 36 лет, семей с детьми и молодых ученых. Предлагается ставка 7% и срок до 20 лет. Взнос — от 6%.

Приобрести можно как первичное жилье, так и вторичное, если оно соответствует нормам.

Программа "єВідновлення"

"єВідновлення" помогает гражданам, чье жилье пострадало после 2022 года. Можно получить до 200 тыс. грн на ремонт или покупку нового жилья на первичном рынке.

Средства используются исключительно на материалы и работы у партнеров программы.

Компенсация по постановлению №719

Постановление №719 предоставляет компенсацию до 100% стоимости жилья семьям погибших военных, пропавших без вести и лицам с инвалидностью, полученной в результате войны. Обращение подается в местные органы власти.

Как сообщалось, рынок новостроек в Украине в 2025 году переживает уверенное восстановление, о чем свидетельствует активный запуск новых жилых комплексов девелоперами. Инвесторы снова проявляют заинтересованность в ранних вложениях, ведь имеют возможность воспользоваться минимальными ценами и получить значительные скидки до 25% при полной оплате.

Также мы рассказывали, что новый инструмент поддержки, жилищный ваучер номиналом 2 млн грн, был введен после вступления в силу Порядка №1176. Эта инициатива направлена на помощь внутренне перемещенным лицам, которые потеряли свое жилье в результате оккупации.