Жилые дома. Фото: УНИАН

Укрзализныця выставила на продажу первые объекты непрофильной недвижимости через систему Prozorro.Продажи. Среди них — производственные помещения и имущество карьера. В дальнейшем перечень будет пополняться зданиями, складами, торговыми объектами и даже спортивно-оздоровительными комплексами в различных областях Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

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Какую недвижимость Укрзализныця выставила на продажу

Компания приступила к реализации непрофильных и избыточных активов через электронные аукционы. Первые объекты уже появились в системе Prozorro.Продажи.

Подготовка к продаже началась еще в сентябре. Тогда Укрзализныця провела встречу с представителями рынка недвижимости и представила потенциальным покупателям 25 объектов в разных регионах страны. Участникам показали характеристики имущества и его расположение.

Увидев интерес со стороны рынка, компания организовала независимую оценку стоимости недвижимости и подготовила ее к реализации.

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Среди первых лотов — имущество ОП "Адабасский карьер" в Кировоградской области и несколько других объектов. Потенциальные покупатели могут осмотреть недвижимость по предварительной договоренности.

Какие объекты будут продаваться в разных областях

Укрзализныця планирует постепенно выставлять на торги различные типы недвижимости. В частности, речь идет о:

административные и служебные здания;

производственные и складские помещения;

торговые объекты;

заведения общественного питания;

спортивно-оздоровительные комплексы.

Имущество расположено во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Принять участие в аукционах смогут инвесторы, девелоперы, предприятия и другие заинтересованные покупатели. Новые предложения будут появляться на электронной площадке постепенно.

Зачем Укрзализныця продает недвижимость

Продажа непрофильных активов является частью программы оптимизации расходов компании. По информации Укрзализныци, часть недвижимости годами не использовалась в производственной деятельности, однако предприятие продолжало тратить деньги на ее содержание.

Реализация такого имущества должна помочь сократить эти расходы и обеспечить дополнительные поступления. Новые владельцы, в свою очередь, смогут использовать приобретенные объекты для собственных нужд или развития бизнеса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году квартиры в Украине могут заметно подорожать. Застройщики прогнозируют рост себестоимости строительства на 15–20%, что может повлиять на стоимость новых объектов. Больше всего покупателям придётся учитывать степень готовности дома, расположение и дополнительные характеристики жилья.

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